Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα στο σπίτι του στη Βούλα έπειτα από εντολή του ανακριτή

Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα κατόπιν εντολής που δόθηκε από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι, μία εισαγγελική λειτουργός και άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έφτασαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη δεύτερη κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία

Το κλιμάκιο της ΔΕΕ άνοιξε την πόρτα και προχώρησε στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου παρέμεινε για περίπου δύο ώρες. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί αποχώρησαν, έχοντας πάρει από το εσωτερικό του σπιτιού του Γιώργου Μαζωνάκης ψηφιακά πειστήρια (λάπτοπ,κινητά και ταμπλετ), τα οποία για να «ανοιχτούν» και να εξεταστούν, θα χρειαστεί εισαγγελική διάταξη

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