«Έχασα πάνω από τη μισή οικογένειά μου, η νύφη μου ήταν 5 μηνών έγκυος» – Συγκλονίζει ο αδελφός των 2 Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην Πλάκα

«Ήταν πραγματική ζωή. Δεν ήταν ταινία, ούτε εφιάλτης». Με αυτά τα λόγια ο Κλάιντ Χότζα περιγράφει το σοκ που βίωσε η οικογένειά του όταν πληροφορήθηκε ότι τέσσερα αγαπημένα της πρόσωπα βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα, μετά τη φονική έκρηξη. Ανάμεσα στα έξι θύματα ήταν τα αδέλφια του, Φλορίν και Φλόριντα Χότζα, 36 και 34 ετών, και οι σύντροφοί τους, Έρις Κάνι, 39 ετών, και Ίαν Κίρκπατρικ, 37 ετών.

Οι τέσσερις Αμερικανοί, μέλη οικογένειας αλβανικής καταγωγής, βρίσκονταν στην Αθήνα για διακοπές και επρόκειτο να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη την ημέρα της έκρηξης.

Η οικογένεια ενημερώθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, ενώ ο Κλάιντ ταξίδεψε στην Αθήνα μαζί με συγγενείς, κρατώντας μέχρι την τελευταία στιγμή την ελπίδα ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν επιβιώσει. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και η Έρις Κάνι, η οποία ήταν πέντε μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί, ενώ η Φλόριντα είχε παντρευτεί τον Ίαν μόλις 25 ημέρες πριν από την τραγωδία.

«Δεν είχαν επιβιβαστεί ποτέ στο αεροπλάνο»

Ο Κλάιντ Χότζα μίλησε στη Daily Mail για τις ώρες αγωνίας που έζησε η οικογένεια, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την έκρηξη.

Ο 36χρονος Φλορίν Χότζα ταξίδευε μαζί με τη σύντροφό του, την 39χρονη Έρις Κάνι, ενώ η 34χρονη Φλόριντα Χότζα βρισκόταν στην Αθήνα μαζί με τον 37χρονο σύζυγό της, Ίαν Κίρκπατρικ.

«Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρις», περιέγραψε ο Κλάιντ.

Οι τέσσερις είχαν κάνει check-in για την πτήση επιστροφής στη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για περίπου τις 15:00. Όταν όμως ο Κλάιντ επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία, πληροφορήθηκε ότι κανείς από τους τέσσερις δεν είχε επιβιβαστεί.

Ο ίδιος, η αρραβωνιαστικιά του Σίντι, οι γονείς του, οι γονείς της Έρις και ο αδελφός του Ίαν ταξίδεψαν άμεσα στην Αθήνα, διατηρώντας την ελπίδα ότι οι τέσσερις άνθρωποι μπορεί να είχαν επιζήσει κάτω από τα συντρίμμια.

«Παρέμενα αισιόδοξος. Σκεφτόμουν ότι άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς, από μεγαλύτερα πράγματα κάτω από τα συντρίμμια», είπε.

Καθώς όμως η οικογένεια πλησίαζε στην Ελλάδα, η ελπίδα άρχισε να σβήνει. Η Σίντι ενημέρωσε τον Κλάιντ ότι δύο Αμερικανοί είχαν ήδη επιβεβαιωθεί ως νεκροί.

Λίγο αργότερα, εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας ενημέρωσαν την οικογένεια ότι ήταν πολύ πιθανό τα αγαπημένα τους πρόσωπα να είχαν χάσει τη ζωή τους.

«Καταλάβαμε ότι αυτό είναι πραγματικό. Δεν είναι ταινία. Δεν είναι εφιάλτης. Είναι η πραγματική ζωή», ανέφερε.

«Έχασα δύο αδέλφια και δύο μέλη της οικογένειάς μου»

Ο Κλάιντ Χότζα περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε το μέγεθος της απώλειας.

«Έχασα δύο από τα αδέλφια μου και δύο από τα αδέλφια εξ αγχιστείας μου. Ουσιαστικά τη μισή οικογένειά μου. Τώρα είναι περισσότερο από τη μισή οικογένειά μου», είπε.

Ο Φλορίν Χότζα ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του και, όπως ανέφερε, ήταν ταυτόχρονα «ο καλύτερός του φίλος». Τα δύο αδέλφια είχαν ιδρύσει μαζί κατασκευαστική εταιρεία και εργάζονταν καθημερινά μαζί.

«Μιλούσαμε κάθε μέρα. Υπήρχε μια σύνδεση που ήταν πραγματικά μοναδική», ανέφερε.

Ο Κλάιντ αποκάλυψε ακόμη ότι είχε μιλήσει με τα αδέλφια του το βράδυ πριν από την έκρηξη.

Η Έρις ήταν πέντε μηνών έγκυος

Η τραγωδία γίνεται ακόμη πιο οδυνηρή από το γεγονός ότι η Έρις Κάνι ήταν πέντε μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Φλορίν.

«Ο Φλορίν και η Έρις ήταν μαζί για πολύ καιρό. Ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να κάνουν γάμο. Αλλά η Έρις ήταν έγκυος, πέντε μηνών, και περίμεναν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι», ανέφερε ο Κλάιντ.

«Η μελλοντική μου ανιψιά», πρόσθεσε.

Η Έρις Κάνι εργαζόταν ως κλινική φαρμακοποιός με ειδίκευση στις λοιμώξεις και ήταν επίκουρη καθηγήτρια στο Κολέγιο Φαρμακευτικής Τούρο στη Νέα Υόρκη.

Ο Κλάιντ την περιέγραψε ως έναν ιδιαίτερα ευγενικό άνθρωπο, που αγαπούσε τόσο την οικογένειά τους όσο και τους ανθρώπους γύρω της.

Η Φλόριντα είχε παντρευτεί μόλις 25 ημέρες πριν

Η αδελφή του Κλάιντ, Φλόριντα Χότζα, είχε παντρευτεί τον Ίαν Κίρκπατρικ μόλις 25 ημέρες πριν από την τραγωδία. Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει ένα σύντομο ταξίδι στο Μεξικό μετά τον γάμο του και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελλάδα.

Ο Κλάιντ περιέγραψε τη Φλόριντα ως «ένα από τα πιο λαμπρά ανθρώπινα όντα» που είχε γνωρίσει.

Η ίδια ήταν δικηγόρος και είχε αφιερώσει την επαγγελματική της ζωή στην παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που δεν διέθεταν τα οικονομικά μέσα για νομική υποστήριξη. Παράλληλα, είχε ενεργό δράση στην αλβανική κοινότητα των ΗΠΑ.

«Έφερε πολλούς ανθρώπους κοντά. Βοήθησε τόσο πολλούς ανθρώπους», είπε ο αδελφός της.

Ο Ίαν Κίρκπατρικ εργαζόταν ως αντιπρόεδρος στον ιαπωνικό χρηματοπιστωτικό όμιλο Mitsubishi UFJ Financial Group. Ο Κλάιντ τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό, αστείο, χαρισματικό, έξυπνο και υπέροχο άνθρωπο».

Μάλιστα, είχε αρχίσει να μαθαίνει αλβανικά, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνεί με τη γιαγιά της συζύγου του και τους συγγενείς της.

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης

Οι ελληνικές Αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και κατέρρευσε το διώροφο κτίριο στην Πλάκα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εξετάζεται ως βασικό ενδεχόμενο η διαρροή φυσικού αερίου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του κτιρίου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο επίσης έχασε τη ζωή του.

Ο Κλάιντ ανέφερε ότι η οικογένεια είχε πληροφορηθεί πως υπήρχαν αναφορές για μυρωδιά αερίου στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Δεν κατηγορούμε κανέναν, θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη»

Ο Κλάιντ Χότζα παραμένει στην Αθήνα, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σορών των τεσσάρων αγαπημένων του προσώπων.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια έχει ενημερωθεί ότι οι σοροί έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια και πλέον αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

«Δεν κατηγορούμε κανέναν. Θέλουμε απλώς λίγη ηρεμία και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι πραγματικά καταστροφικό», είπε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έχει εκφράσει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στους συγγενείς των θυμάτων.