Έκρηξη στην Πλάκα: Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων που ζητούν δικαίωση – «Μην αφήσετε την τραγωδία να ξεχαστεί» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς των τεσσάρων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στην Πλάκα, αναζητώντας απαντήσεις για την τραγωδία που τους στέρησε τους ανθρώπους τους.

Μιλώντας στο STAR, περιέγραψαν τον πόνο τους, ζήτησαν να αποδοθούν ευθύνες και ανακοίνωσαν ότι κινούνται νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ παράλληλα προχωρούν και στον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

Ο πατέρας ενός από τα θύματα χαρακτήρισε το θανατηφόρο συμβάν ως αποτέλεσμα «εγκληματικής αδιαφορίας», ενώ ο ξάδελφος των θυμάτων στάθηκε στο γεγονός ότι η μία από τις δύο γυναίκες ήταν μόλις πέντε μηνών έγκυος.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του θείου των θυμάτων, ο οποίος ήταν ο μοναδικός συγγενής που βρισκόταν στην Ελλάδα όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Όπως είπε, γνώριζε ήδη ότι οι δικοί του άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, όμως δεν μπορούσε να το πει στους γονείς τους. Προσπαθούσε να τους κρατήσει όρθιους, δίνοντάς τους ακόμη και ψεύτικες ελπίδες, καθώς δεν είχε τη δύναμη να τους πει ότι τα παιδιά τους βρήκαν φρικτό θάνατο.

«Δεν μπορούσα να εκφραστώ απέναντί στους γονείς, ότι δεν υπάρχουν κι εγώ έδινα ψεύτικες ελπίδες… Δεν έχεις τη δύναμη, το κουράγιο να πεις στον μπαμπά ότι…», είπε με «σπασμένη» φωνή.

«Μην αφήσετε την τραγωδία να ξεχαστεί»

Οι συγγενείς έφεραν μαζί τους και τις τελευταίες φωτογραφίες των δύο ζευγαριών από την Ελλάδα. Σε αυτές εμφανίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, λίγο πριν την τραγωδία.

«Σας παρακαλώ μην αφήνετε την τραγωδία να ξεχαστεί. Ίσως αύριο μπορεί να είστε εσείς εδώ», ζήτησε ο πατέρας θύματος.

Οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων έχουν ήδη κινηθεί νομικά. Ο δικηγόρος τους, Γιώργος Καραπάνος, δήλωσε ότι κατατέθηκε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, ενώ η οικογένεια προχωρά και στον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

Όπως ανέφερε, οι εργασίες στο σημείο έχουν σταματήσει, γεγονός που δυσκολεύει την περαιτέρω έρευνα, καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση των μηχανημάτων σε όλα τα σημεία του κτιρίου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς των σορών στις ΗΠΑ.

Απαραίτητη η στήριξη των γειτονικών κτιρίων πριν από τις έρευνες της ΔΑΕΕ στον χώρο της έκρηξης

Η στήριξη των γειτονικών κτιρίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η ΔΑΕΕ να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο του διώροφου κτιρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, και να προχωρήσει στην εξέταση του εδάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να καταφέρουν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) να μπουν στον χώρο της τραγωδίας και να εξετάσουν το έδαφος θα πρέπει να υπάρξει στήριξη των διπλανών κτιρίων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη αναλάβει να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος από ενδεχόμενη πτώση δομικών υλικών και να καταστεί δυνατή η έρευνα στον χώρο.

Στον 2ο όροφο του κτιρίου η διαρροή αερίου, στεγανό το κεντρικό δίκτυο

Sτο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτους κατέληξαν τις προηγούμενες ημέρες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζώτου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημαντικά αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξειδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή.

Δεν έχουν εντοπιστεί η κουζίνα και ο καυστήρας του διαμερίσματος του 2ου ορόφου

Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διέθετε παροχή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούταν για το τζάκι, την κουζίνα και έναν καυστήρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποια από τις συσκευές του διαμερίσματος συνδέεται με τη διαρροή, ενώ η κουζίνα και ο καυστήρας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια που έχουν απομακρυνθεί από το σημείο.