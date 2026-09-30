Κρήτη: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

Τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, καθώς η δυτική Κρήτη αναμένεται να πληγεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Κλειστά, σχολεία
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τα σχολεία σε ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς η δυτική Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με αντικείμενο την προετοιμασία απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες.
  • Σε ορισμένες σχολικές μονάδες στα Χανιά, ωστόσο, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα διακοπεί, καθώς προβλέπεται τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως.

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Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, τα σχολεία σε ολόκληρες τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς η δυτική Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Σύμφωνα με τους αντιπεριφερειάρχες Χανίων Νίκο Καλογερή και Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, η απόφαση ελήφθη μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με αντικείμενο την προετοιμασία απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Για το Ρέθυμνο, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, αύριο θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα. Η σχετική επίσημη απόφαση αναμένεται να ακολουθήσει.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στα Χανιά, όπου επίσης λαμβάνονται προληπτικά μέτρα εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ωστόσο, σε ορισμένες σχολικές μονάδες, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα διακοπεί, καθώς προβλέπεται τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν εν μέσω των έντονων καιρικών φαινομένων.

 

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