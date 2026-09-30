Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με επιβάτες της πτήσης της Flydubai – «Βλέπω ένα λιοντάρι, έναν μεγάλο ήρωα» – BINTEO

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O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ επιβάτες της πτήσης-θρίλερ της Flydubai.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, διακρίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αγκαλιάζει έναν άνδρα, ο οποίος ονομάζεται Γιανίβ Χαγιούν και παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο όπου είχε ξεσπάσει μια συμπλοκή.

Ένας από τους κυβερνήτες του αεροσκάφους της flydubai μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, με τους επιβάτες να τον ακινητοποιούν.

«Βλέπω ένα λιοντάρι, βλέπω έναν μεγάλο ήρωα», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον Γιανίβ Χαγιούν, του οποίου το μπλουζάκι και το παντελόνι είχαν κηλίδες από αίμα, στο βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

«Αυτά προήλθαν από εκείνον (τον φερόμενο δράστη);» διερωτήθηκε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στις κηλίδες αίματος.

«Ναι. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να τον σκοτώσουμε, αλλά θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αναρρώσει», απαντά ο επιβάτης.

Μετά τη συμπλοκή ανάμεσα στον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, το αεροσκάφος της εταιρείας Flydubai άλλαξε πορεία προς μια πόλη στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, το Ταμπούκ.

Σύμφωνα με τις αρχές του τοπικού αεροδρομίου, οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται.