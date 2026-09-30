Ύπνος REM: Το στάδιο των ζωντανών ονείρων συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για 83 ασθένειες – Τι έδειξε νέα μελέτη

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Πόσο πρέπει να κοιμόμαστε για να προστατεύσουμε την υγεία μας; Νέα μελέτη έδειξε ότι οι έξι έως οκτώ ώρες ύπνου τη νύχτα συνδέονταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σημαντικού αριθμού ασθενειών, ενώ ξεχωριστή ήταν η σχέση που παρατηρήθηκε με τον ύπνο REM. Περισσότερος χρόνος σε αυτό το στάδιο συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο για 83 ασθένειες.

Το στάδιο του ύπνου που συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για 83 ασθένειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο ύπνος είναι πολλά περισσότερα από τον χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή που κοιμόμαστε μέχρι να ξυπνήσουμε. Οι διαφορετικές φάσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έχουν καθοριστική σημασία για την υγεία μας.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLOS Medicine, ερευνητές από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Capital της Κίνας ανέλυσαν δεδομένα από 95.559 συμμετέχοντες μιας εκτεταμένης βρετανικής έρευνας υγείας.

Με τη χρήση έξυπνων συσκευών καρπού (trackers), χαρτογραφήθηκαν τα μοτίβα ύπνου μίας εβδομάδας και συσχετίστηκαν με περισσότερες από χίλιες παθήσεις, με διάμεση περίοδο παρακολούθησης σχεδόν εννέα ετών.

Ένα συγκεκριμένο στάδιο ύπνου ξεχώρισε: ο ύπνος REM (Rapid Eye Movement).

Τι είναι ο ύπνος REM και γιατί είναι σημαντικός

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη φάση του ύπνου, κατά τη διάρκεια της οποίας βλέπουμε τα περισσότερα και πιο ζωντανά όνειρα.

Η εγκεφαλική δραστηριότητα κατά τον ύπνο REM παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με την εγκεφαλική δραστηριότητα σε κατάσταση εγρήγορσης. Θεωρείται ότι συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της μάθησης και στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Η αυξημένη διάρκεια του ύπνου REM συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης δεκάδων ασθενειών. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

Καρδιακή ανεπάρκεια

Νόσος Αλτσχάιμερ

Υπόταση

Κολπική μαρμαρυγή

«Διαπιστώσαμε ότι οι διακυμάνσεις στα μοτίβα ύπνου συνδέονταν με την εμφάνιση 156 ασθενειών», αναφέρουν οι ερευνητές στη δημοσιευμένη μελέτη τους.

«Συγκεκριμένα, μεγαλύτερος σε διάρκεια ύπνος REM και βαθύς ύπνος συνδέθηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο για 83 και 7 ασθένειες αντίστοιχα, ενώ η ακανόνιστη διάρκεια ύπνου και οι συχνές αφυπνίσεις μετά την έναρξη του ύπνου συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για 3 και 6 ασθένειες αντίστοιχα».

Όσον αφορά τον βαθύ ύπνο, μεταξύ των παθήσεων που εμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο περιλαμβάνονται ο διαβήτης τύπου 2 και η νόσος του Πάρκινσον.

Η «χρυσή τομή» στη διάρκεια του ύπνου

Οι 6 έως 8 ώρες ύπνου τη νύχτα φάνηκε να αποτελούν το ιδανικό εύρος («sweet spot») για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σημαντικού αριθμού ασθενειών. Αντίθετα, ο ύπνος διάρκειας λιγότερης των 5 ωρών συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για 37 ασθένειες, σε σύγκριση με το οκτάωρο.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης το ποσοστό του ύπνου REM σε σχέση με τη συνολική διάρκεια, αποδεικνύοντας ότι τα οφέλη του δεν οφείλονται απλώς στο ότι κάποιος κοιμάται περισσότερες ώρες.

«Αυτά τα ευρήματα τονίζουν ότι τόσο η αρχιτεκτονική του ύπνου όσο και η διάρκειά του σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο νόσησης», επισημαίνουν οι επιστήμονες.

Αν και απαιτείται επιπλέον έρευνα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο ύπνος REM επιδρά σε διαφορετικά βιολογικά μονοπάτια, προσφέροντας εξειδικευμένα οφέλη στον οργανισμό.

Πώς επηρεάζεται η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου REM

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός περνά από διαδοχικά στάδια ύπνου. Δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν πόσο ύπνο REM θα συγκεντρώσουμε είναι η συνολική διάρκεια και η συνέχεια του ύπνου (χωρίς διακοπές).

Παράγοντες που μειώνουν τη διάρκεια του ύπνου REM:

Η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού (βιολογικού ρολογιού)

Το έντονο άγχος και το στρες

Η κατανάλωση αλκοόλ

Η φυσιολογική γήρανση του οργανισμού

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη ανεξερεύνητες πτυχές –όπως ο λόγος για τον οποίο τα ζώα με υψηλότερη θερμοκρασία σώματος τείνουν να συγκεντρώνουν λιγότερο ύπνο REM– η σημασία του για την υγεία είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

«Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η διατήρηση 6–8 ωρών ύπνου συνδέεται με μια πιο ευνοϊκή αρχιτεκτονική ύπνου και χαμηλότερο κίνδυνο ασθενειών, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας», καταλήγουν οι ειδικοί στην μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS Medicine.

Ένας ακόμα καλός λόγος για να φροντίσετε να κοιμηθείτε λίγο νωρίτερα απόψε!