Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει Ολλανδίας: «Έχουμε μέλλον, αλλά ο χρόνος μας πιέζει»

Την ανάγκη να αξιοποιήσει η Εθνική Ελλάδας τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να εξελιχθεί και να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις, υπογράμμισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία, την Πέμπτη (1/10, 21:45) στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες εκτός έδρας νίκες της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς απομένουν ακόμη τέσσερις αγωνιστικές στη διοργάνωση. Παράλληλα, επισήμανε ότι η νέα γενιά της Εθνικής χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή, την ώρα που η πίεση για επιστροφή στις μεγάλες διοργανώσεις παραμένει.

Ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε επίσης στη στήριξη των φιλάθλων, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κίνητρο για τους διεθνείς, ενώ μίλησε για τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα, με συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησε για σχεδόν 20 χρόνια, σημειώνοντας ότι διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαφορές που παρουσιάζουν για την Εθνική οι αγώνες εντός και εκτός έδρας, καθώς και στον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης με την Ολλανδία.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για την πορεία της Εθνικής στο Nations League:

«Επιμένω στην ίδια άποψη. Είναι απλώς δύο παιχνίδια του ομίλου, έχουμε άλλα τέσσερα ματς. Αύριο είναι μία πρόκληση σε μία μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα έχω την ίδια σκέψη. Αυτό που ήταν διαφορετικό ήταν η χαρά που πήραν οι Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ήταν κάτι μοναδικό για αυτούς. Πήραν μεγάλη χαρά. Αυτά τα 90λεπτα ήταν πολύ έντονα σε συναισθήματα. Άξιζε κάθε επιπλέον τρέξιμο και κάθε μονομαχία των παικτών. Κάποιες φορές υπάρχουν παιχνίδια που σημαδεύουμε. Ως αγώνες, ήταν απλώς δύο και έχουμε άλλα τέσσερα. Έχουμε ακόμη αρκετά πράγματα μπροστά μας».

Για τα συναισθήματά του στη Θεσσαλονίκη ως προπονητής της Ελλάδας:

«Πάντα όμορφα. Όταν το 2008 πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι έπειτα από τόσα χρόνια θα επέστρεφα εδώ. Πέρασα σχεδόν 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και, κάθε φορά που έρχομαι εδώ, αυτή η πόλη μου δημιουργεί συναισθήματα. Έχω πολλούς φίλους εδώ. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, η πόλη μου».

Για το τι πρέπει να γίνει ώστε οι παίκτες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να βάζουν πάνω απ’ όλα την ομάδα:

«Μην έχετε αμφιβολία ότι, όταν παίζουν οι παίκτες —και ξέρω τον Έλληνα παίκτη—, πάντα παίζουν στα όριά τους για την ομάδα. Αυτό υπάρχει πάντα και είναι δεδομένο για όλους. Κανένας δεν βλέπει την Εθνική ως υποχρέωση. Είναι τιμή να εκπροσωπούν τη χώρα τους με όλη τους την καρδιά.

Όσον αφορά τη σημερινή γενιά, αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που δεν έχουμε: λίγος χρόνος, γιατί έχουμε πολλές αλλαγές και πολλούς νέους παίκτες. Το κάνουμε με καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε καταστάσεις, και έχουμε πολλούς παίκτες σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Έχουμε μέλλον, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Πρέπει να επιστρέψουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στήριξη έχουμε, το είδατε και εσείς στο παρελθόν. Όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, όταν γνωρίζουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον».

Για τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών λόγω του απαιτητικού προγράμματος:

«Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί παίκτες που ήρθαν είχαν ήδη κάνει τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Με τα τέσσερα της Εθνικής φτάνουμε στα επτά σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Το πρόγραμμα, όμως, έτσι είναι.

Στις μεγάλες ομοσπονδίες το πρόβλημα είναι μικρότερο, γιατί έχουν πολλές επιλογές. Όσον αφορά εμάς, πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών και ιδιαίτερα για τον ρυθμό των αγώνων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την κούραση.

Πριν από το τουρνουά είχα ίσως διαφορετική άποψη, αλλά βλέποντας τα παιχνίδια όπως εξελίσσονται, είναι πολύ πιο δύσκολα απ’ ό,τι περιμέναμε. Υπάρχουν και τα ταξίδια, πέρα από τους αγώνες. Υπάρχει η ένταση των παιχνιδιών, οπότε έχουμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα».

Για τα αποτελέσματα της Εθνικής εντός και εκτός έδρας:

«Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα στα παιχνίδια της Εθνικής είναι διαφορετική σε σύγκριση με εκείνη στους συλλόγους. Αυτό που μας πιέζει περισσότερο είναι η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου να έρθει και να στηρίξει την ομάδα. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε μεγάλους αντιπάλους, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.

Σε διεθνές επίπεδο τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Θα παίξουμε με την Ολλανδία, τη Γερμανία κ.λπ., ομάδες κορυφαίου επιπέδου στο ποδόσφαιρό τους. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να κερδίσουμε εκτός έδρας, γιατί να μην κερδίσουμε και εντός;».

Για το αν η Ολλανδία είναι καλύτερη σε σύγκριση με τη Σερβία και τη Γερμανία:

«Σίγουρα είναι ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητάς της, νομίζω ότι η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ είναι η κατάλληλη. Έχει πολύ μεγάλες προοπτικές για το μέλλον».

Για το αν οι δύο νίκες αποτελούν δικαίωση:

«Ζούμε με αυτό εδώ και χρόνια και έτσι θα ζούμε και στο μέλλον. Δεν αλλάζει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε, είναι όλα καλά. Αν χάνουμε, δεν είναι τίποτα καλά. Είναι ένας τρόπος λειτουργίας που είναι δύσκολο να διαχειριστείς, τόσο για τους παίκτες όσο και για τον προπονητή.

Είναι, βέβαια, καλό γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση, καθώς η πολυτέλεια του χρόνου για τον φίλαθλο δεν υφίσταται. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν με ρωτάτε, μου αρέσει να είμαι παρών σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση».