Κηφισιά – Μαρούσι: Καρέ καρέ η επίθεση δύο νέων σε ηλικιωμένη για τη ληστέψουν – ΒΙΝΤΕΟ

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Στη σύλληψη δύο νέων που δραστηριοποιούνταν σε ληστείες στην ευρύτερη περιοχή Κηφισιάς και Αμαρουσίου προχώρησαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ. Τα θύματά τους ήταν ηλικιωμένοι, από τους οποίους αφαιρούσαν ότι πολύτιμο μπορούσαν να έχουν πάνω τους. Εκτός από τις δύο συλλήψεις, αναζητείται ένα ακόμα άτομο.

Η στιγμή κατά την οποία τα μέλη της συμμορίας νεαρών επιτίθονται σε ηλικιωμένη, έρχεται στη δημοσιότητα μέσω βίντεο ντοκουμέντου που παρουσίάζει το MEGA σήμερα Τετάρτη,

Στο οπτικό υλικό καταγράφονται δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών να αιφνιδιάζουν μία ηλικιωμένη στη μέση του δρόμου και να την ρίχνουν στο έδαφος για να της πάρουν τα χρυσαφικά. Τελικά της αρπάζουν τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό. Αμέσως μετά απομακρύνονται από το σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, με παρόμοιο τρόπο φέρεται να είχαν επιτεθεί συνολικά σε έξι γυναίκες.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κηφισιάς, οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην Κηφισιά εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους έκριναν ύποπτους και θέλησαν να τους ελέγξουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις και οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, ότι είχαν συστήσει ομάδα η οποία προχωρούσε κατ’ εξακολούθηση σε ληστείες, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες.

Από την έρευνα των αστυνομικών έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών που αποδίδονται στην ομάδα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, καθώς και για απείθεια.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.