Συνελήφθησαν δύο μέλη συμμορίας που άρπαζαν αλυσίδες από πεζούς σε Κηφισιά και Μαρούσι – Ανήλικος ο ένας

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Συμμορία τρομοκρατούσε πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι, καθώς χρησιμοποιώντας βία άρπαζε αλυσίδες από τον λαιμό. Η αστυνομία έβαλε τέλος στη δράση της συλλαμβάνοντας δύο νεαρούς, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί 17 και 19 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος μέσω ληστειών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή της Κηφισιάς, εντόπισαν τους δύο νεαρούς, τους θεώρησαν ύποπτους και θέλησαν να τους ελέγξουν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις και οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, ότι είχαν συστήσει ομάδα η οποία προχωρούσε κατ’ εξακολούθηση σε ληστείες, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες.

Από την έρευνα των αστυνομικών έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών που αποδίδονται στην ομάδα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, καθώς και για απείθεια.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.