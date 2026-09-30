Αντώνης Μυριαγκός: «Δέχομαι την κριτική, αλλά δεν θα σταθώ πάρα πολύ ούτε στο θετικό σχόλιο ούτε στο αρνητικό»

O Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου ήταν καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!». Ο καταξιωμένος ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του στη ταινία «Καποδίστριας», μίλησε στη συνέντευξή του και για το θέμα της κριτικής, σημειώνοντας πως «δεν θα σταθώ πάρα πολύ ούτε στο θετικό σχόλιο ούτε στο αρνητικό».

Αναφερόμενος στη ζωή του μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο Αντώνης Μυριαγκός εξήγησε ότι: «Κοίταξε, η ζωή μου άλλαξε πολύ ως ηθοποιός. Δεν άλλαξε ως Αντώνης. Εννοείται ότι ο κόσμος σε χαιρετάει, υπάρχει έτσι μια πολύ καλή διάθεση, σε αναγνωρίζει ο κόσμος».

«Αλλά σίγουρα άλλαξε ως ηθοποιός, γιατί όπως είπες πριν, ναι, εγώ είχα μια διαδρομή μεγάλη στο θέατρο ως επί το πλείστον και ό,τι έκανα, είτε ταινίες είτε και κάνα δυο σειρές, ήταν πάντα λίγο με ένα πιο περιορισμένο κοινό. Με την έννοια ότι αυτή η ταινία όντως, λόγω του Καποδίστρια, τα “έσπασε” όλα. Οπότε, ναι, μοιραία ήρθε πάρα πολύς κόσμος να δει τη ταινία, άρα είδε και τον Αντώνη», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

«Πάντα μια ταινία θα ξεσηκώσει διχογνωμίες»

Σχετικά με το θέμα των κριτικών, ο ηθοποιός είπε πως: «Για εμένα ήταν αναμενόμενο και νομίζω και για τον Γιάννη Σμαραγδή. Με είχε προειδοποιήσει, γιατί ήξερε και ο ίδιος ότι ο Καποδίστριας ως ιστορία, ως θέμα, είναι από μόνος του μια πρόκληση. Δεν τον έχουμε ακουμπήσει πολύ, οπότε θα ξεσήκωνε διάφορες αντιπαραθέσεις. Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι της ταινίας δηλαδή, που σίγουρα πάντα μια ταινία θα ξεσηκώσει διχογνωμίες».

«Κρατάω μια απόσταση. Δέχομαι την κριτική, την θέλω την κριτική, αλλά δεν θα σταθώ πάρα πολύ ούτε στο θετικό σχόλιο ούτε στο αρνητικό. Θα τα μετρήσω και τα δύο, θα δω τι από αυτά ανταποκρίνεται όντως στη δική μου κρίση και θα πω ναι», πρόσθεσε.