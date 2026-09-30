Κώστας Μπακογιάννης: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» – Τι απάντησε για τα «περί αλαζονείας στην κυβέρνηση»

Ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε σε ερώτηση για την αλαζονεία στην κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει οριστική απόφαση.

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Κώστας Μπακογιάννης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Μπακογιάννης απάντησε για την «αλαζονεία στην κυβέρνηση» λέγοντας: «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι».
  • Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι «η αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας», προσθέτοντας πως «Όσοι ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία… πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».
  • Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων, δηλώνοντας: «Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» απάντησε ο Κώστας Μπακογιάννης σε ερώτηση για το αν υπάρχει αλαζονεία στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στο Action24 ο κ. Μπακογιάννης είπε ότι «η αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας» και πρόσθεσε:

«Όσοι ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».

«Δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση για το εάν θα διεκδικήσω εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων»

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

«Πρώτα απ’ όλα, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Ξέρω πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτόν τον δήμο. Και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό, και στην περίπτωσή μου, αυτά ευθυγραμμίζονται. Μιλάμε για μία μεγάλη προσωπική απόφαση, που πρέπει να συζητήσω με την οικογένειά μου» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

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