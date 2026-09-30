Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, τονίζοντας την ανάγκη αμοιβαίας στήριξης και την ελπίδα για σύντομη ανάρρωση. 

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Lifestyle

Νικήτας Τσακίρογλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε για τη σύζυγό του, Χρυσούλα Διαβάτη, τονίζοντας πως «χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν».
  • «Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει, για κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω εγώ», εξήγησε ο καλλιτέχνης.
  • Για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, ανέφερε πως «είναι καλύτερα, θέλει χρόνο» και πως «πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο».

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Στη σύζυγό του και συνάδελφό του, Χρυσούλα Διαβάτη, αναφέρθηκε ο Νικήτας Τσακίρογλου, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα σε άλλα, ο σπουδαίος ηθοποιός τόνισε πως: «Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την αποχή του από το θέατρο, ο Νικήτας Τσακίρογλου εξήγησε ότι: «Απείχα από το θέατρο γιατί μεγάλωσα και οι ευθύνες είναι περισσότερες όταν μεγαλώνει κανένας, οικογενειακές περισσότερο. Είχα και έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας, που πρέπει να συμπαρίσταμαι. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν». 

Στη συνέχεια, μιλώντας για την Χρυσούλα Διαβάτη, είπε: «Είναι καλύτερα, θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει, για κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω εγώ. Έχω και την κόρη μου, η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά».

«Η Χρυσούλα μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που χρειάζεται και που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μία κατατονία ακόμα. Είναι δύσκολα. Δεν της λείπει το θέατρο και η δουλειά της. Θέλει να γίνει καλά η Χρυσούλα. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο. Αυτά τα αυτοάνοσα είναι απότομα και ιδιαίτερα μιας που είναι και νευρικής φύσεως αυτά. Δεν σε ρωτάνε», συμπλήρωσε.

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