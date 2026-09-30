Λουκία Παπαδάκη: «Φροντίζω τη διατροφή μου – Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο»

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Σε βραδινή της έξοδο συνάντησε η κάμερα του «Happy Day», την Λουκία Παπαδάκη. Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη διάρκεια των δηλώσεών της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, μίλησε για το θέμα της διατροφής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα είδη ασκήσεων που κάνει, καθώς και σε ένα όνειρο που έχει.

Μάλιστα, σχετικά με το θέμα της διατροφής, αποκάλυψε στον δημοσιογράφο της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ALPHA, ότι: «Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για τη διατροφή της, η Λουκία Παπαδάκη απάντησε: «Φροντίζω τη διατροφή μου. Γιατί η καλή μας υγεία, είναι πρώτα απ’ όλα η καλή διατροφή. Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο».

Ακόμα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Κάνω πιλάτες πάρα πολλά χρόνια και κολυμπάω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα extreme sports. Ονειρεύομαι να πηδήξω με αλεξίπτωτο από αεροπλάνο. Δεν το έχω κάνει ακόμα, είναι ένα από τα όνειρά μου».