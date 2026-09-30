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Λουκία Παπαδάκη: «Φροντίζω τη διατροφή μου – Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο»

Η Λουκία Παπαδάκη, σε βραδινή της έξοδο, μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη διατροφή της. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ασκήσεις που κάνει, καθώς και στο όνειρο που έχει. 

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Lifestyle

Λουκία Παπαδάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Λουκία Παπαδάκη, στη διάρκεια των δηλώσεών της, μίλησε για το θέμα της διατροφής, αποκαλύπτοντας ότι: «Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο».
  • Ακόμα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Κάνω πιλάτες πάρα πολλά χρόνια και κολυμπάω».
  • Παράλληλα, η Λουκία Παπαδάκη αναφέρθηκε σε ένα όνειρο που έχει, δηλώνοντας: «Ονειρεύομαι να πηδήξω με αλεξίπτωτο από αεροπλάνο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε βραδινή της έξοδο συνάντησε η κάμερα του «Happy Day», την Λουκία Παπαδάκη. Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη διάρκεια των δηλώσεών της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, μίλησε για το θέμα της διατροφής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα είδη ασκήσεων που κάνει, καθώς και σε ένα όνειρο που έχει.

Μάλιστα, σχετικά με το θέμα της διατροφής, αποκάλυψε στον δημοσιογράφο της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ALPHA, ότι: «Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο».

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για τη διατροφή της, η Λουκία Παπαδάκη απάντησε: «Φροντίζω τη διατροφή μου. Γιατί η καλή μας υγεία, είναι πρώτα απ’ όλα η καλή διατροφή. Θα φάω τρεις πατάτες τηγανιτές τον χρόνο». 

Ακόμα, η επιτυχημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Κάνω πιλάτες πάρα πολλά χρόνια και κολυμπάω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα extreme sports. Ονειρεύομαι να πηδήξω με αλεξίπτωτο από αεροπλάνο. Δεν το έχω κάνει ακόμα, είναι ένα από τα όνειρά μου».

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