Υπουργικό Συμβούλιο: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης – Οι τελευταίες πληροφορίες

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Τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί.

Το κυβερνητικό σχέδιο θα ξετυλιχθεί σε δύο φάσεις. Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν την ίδια ημέρα και τα διυλιστήρια τα οποία θα αφορούν και στην αμόλυβδη.

Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας.

Την ίδια ημέρα, αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διυλιστήρια τα οποία εξετάζουν τη χορήγηση έκπτωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγορές.

Προς αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου συγκριτικά με αυτή που δόθηκε τον Σεπτέμβριο.

Τον Σεπτέμβριο, η επιδότηση από κράτος και διυλιστήριο, διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για τον πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή.

Η τιμή του ντίζελ στην αντλία από 01/10

Την ίδια ώρα, ο Οκτώβριος αναμένεται να αρχίσει με μείωση της τιμής λιανικής τιμής στο ντίζελ.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα πρατήριο στη Λεωφόρο Μαραθώνος που την Τετάρτη θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ προς 2,15 ευρώ, ενώ την Πέμπτη θα πουλά προς 2,10 ευρώ ή και ακόμη χαμηλότερα.

Αποκλιμακώνεται η χονδρική του ντίζελ

Παράλληλα, η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει χρονικά με τη μείωση της διυλιστηριακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με τις 21 Σεπτεμβρίου.

Άρα, ο συνδυασμός θα οδηγήσει και σε χαμηλότερες τιμές λιανικής και αρκετά κοντά προς τα δύο ευρώ το λίτρο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθεί και πάλι η κατάσταση στις διεθνείς αγορές.

Για την αμόλυβδη

Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, καθώς ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης λόγω μεταφορικού κόστους.

Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια ενώ αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στη συγκράτηση των τιμών.

Τα άλλα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: