Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα – Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 06:15, σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Καθώς το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο της πολυκατοικίας, οι ένοικοι των παρακείμενων ορόφων απομακρύνονται προληπτικά.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.