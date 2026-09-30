Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα – Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 06:15, σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα.
Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 30, 2026
Καθώς το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο της πολυκατοικίας, οι ένοικοι των παρακείμενων ορόφων απομακρύνονται προληπτικά.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.