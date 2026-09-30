Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (30/9) – Πού θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε EuroLeague και EuroCup

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Το μυστικό της Τελμησσού που καθήλωσε τους αρχαιολόγους: Έρευνα αποκάλυψε περισσότερους από 100 βραχώδεις τάφους

Politico: Ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης τον χειμώνα επιστρέφει στην Ευρώπη - Τα ελάχιστα εργαλεία της Ε.Ε. και ο παράγοντας Τραμπ

Δίκη για τα Τέμπη: Καταθέτει σήμερα ο πατέρας του Γεράσιμου που είναι σε κώμα από τον Φεβρουάριο του 2023