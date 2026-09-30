Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (30/9) – Πού θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε EuroLeague και EuroCup

Τα ματς Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για τη EuroLeague και ΠΑΟΚ – Μανρέσα για το EuroCup ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
12:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
14:00 Magenta Sport 6 | Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς (ATP 500 Πεκίνο)
17:00 Novasports 5HD | Μέχελεν – USK Πράγας (Athens Cup)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Μικρός τελικός
19:30 Novasports 4HD | ΠΑΟΚ – Μανρέσα (EuroCup)
19:30 Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μπόσνα (EuroCup)
20:00 Novasports 5HD | Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου (Athens Cup)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Τελικός
21:05 Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (EuroLeague)
21:15 Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (EuroLeague)
21:30 Novasports 2HD | Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία (EuroCup)