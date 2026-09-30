Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (30/9) – Πού θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε EuroLeague και EuroCup

Τα ματς Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για τη EuroLeague και ΠΑΟΚ – Μανρέσα για το EuroCup ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για τη EuroLeague και ΠΑΟΚ – Μανρέσα για το EuroCup ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μανρέσα στις 19:30 στο Novasports 4HD, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 21:15 στο Novasports Prime.
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από το ATP 500 και τους τελικούς του «Κωνσταντίνος Καρέλιας», προσφέροντας πλήθος επιλογών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για τη EuroLeague και ΠΑΟΚ – Μανρέσα για το EuroCup ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο

12:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο

14:00 Magenta Sport 6 | Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς (ATP 500 Πεκίνο)

17:00 Novasports 5HD | Μέχελεν – USK Πράγας (Athens Cup)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Μικρός τελικός

19:30 Novasports 4HD | ΠΑΟΚ – Μανρέσα (EuroCup)

19:30 Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μπόσνα (EuroCup)

20:00 Novasports 5HD | Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου (Athens Cup)

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Τελικός

21:05 Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (EuroLeague)

21:15 Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (EuroLeague)

21:30 Novasports 2HD | Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία (EuroCup)

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