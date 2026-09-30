Αθήνα: «Γέμισε καπνούς η πολυκατοικία, μας κατέβασαν προληπτικά κάτω» – Τι αναφέρει ένοικος για τη φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Καθώς το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Ένοικος της πολυκατοικίας σε δηλώσεις του στην κάμερα του OPEN, υποστήριξε ότι «η πολυκατοικία γέμισε καπνούς. Έφτασε γρήγορα η Πυροσβεστική και μας κατέβασε κάτω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας που διέμενε στο υπόγειο, είναι καλά στην υγεία του απλώς μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γιατί είχε εισπνεύσει καπνούς.

Δείτε βίντεο του OPEN: