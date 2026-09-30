Αθήνα: «Γέμισε καπνούς η πολυκατοικία, μας κατέβασαν προληπτικά κάτω» – Τι αναφέρει ένοικος για τη φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα

Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας, ενώ ο κάτοικος του υπογείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά λόγω εισπνοής καπνών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, με 15 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.
  • Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους, καθώς «η πολυκατοικία γέμισε καπνούς», σύμφωνα με ένοικο.
  • Ο ένοικος του υπογείου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνών. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα – Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

Καθώς το διαμέρισμα βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων από τους παρακείμενους ορόφους.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Ένοικος της πολυκατοικίας σε δηλώσεις του στην κάμερα του OPEN, υποστήριξε ότι «η πολυκατοικία γέμισε καπνούς. Έφτασε γρήγορα η Πυροσβεστική και μας κατέβασε κάτω».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας που διέμενε στο υπόγειο, είναι καλά στην υγεία του απλώς μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο γιατί είχε εισπνεύσει καπνούς.

Δείτε βίντεο του OPEN:

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