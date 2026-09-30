Δίκη για τα Τέμπη: Καταθέτει σήμερα ο πατέρας του Γεράσιμου που είναι σε κώμα από τον Φεβρουάριο του 2023

Ο πατέρας του Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, πολυτραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, πρόκειται να καταθέσει σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας όπως ζήτησε χθες ο συνήγορός του, Λούκας Αποστολίδης.

Ο Γεράσιμος παραμένει σε κώμα από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και όπως ανέφερε ο κ. Αποστολίδης αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δίκης, βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι μεταξύ των τουλάχιστον 32 επιβαινόντων στις αμαξοστοιχίες που υπέστησαν βαριές σωματικές βλάβες, αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται οι 35 από τους 36 κατηγορούμενου στη δίκη των Τεμπών.

Εκτός από τον πατέρα του Γεράσιμου, σήμερα αναμένεται η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων όπου με βάση τον προγραμματισμό του δικαστηρίου είναι 13 τον αριθμό.

Δεκτό το αίτημα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη

Σημειώνεται πως χθες το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας ενώ η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για το αίτημα πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη. Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να απορριφθεί το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Τέλος, χθες υποβλήθηκαν, σύμφωνα με το larissanet.gr, άλλα τρία αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για τα οστάρια που φυλάσσονται σύμφωνα με τους συνηγόρους στο Εφετείο Λάρισας, για την κλήση ως μαρτύρων εφτά πρώην Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και για την προσκόμιση στο δικαστήριο των εγγράφων που αντάλλαξε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.