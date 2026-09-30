Συνελήφθη ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για ενδοοικογενειακή βία έπειτα από live στο TikTok – Πήγε εισαγγελέας γιατί δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (30/9) γνωστός δικηγόρος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος έπειτα από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του, με αφορμή βίντεο κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/9), ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε το ίδιο βράδυ στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου.

Η καταγγελία στην Αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε αυτή γινόταν αναφορά σε βίντεο στο οποίο, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, καταγράφεται ο γνωστός δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν αυτεπάγγελτα στον σχηματισμό δικογραφίας, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε αδικήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι αναζητήσεις στη Βούλα

Μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας άρχισαν οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου, καθώς βρισκόταν σε ισχύ η αυτόφωρη διαδικασία, η οποία έληγε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψε ότι ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος διαμένει στη Βούλα.

Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στην οικία του, προκειμένου να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ωστόσο, ο αναζητούμενος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των αστυνομικών και δεν άνοιγε την πόρτα της κατοικίας.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η προσέλευση εισαγγελικού λειτουργού. Στην κατοικία του δικηγόρου δεν πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον έρευνα.

Η σύλληψη στις 06:30

Τελικά, περίπου στις 06:30 το πρωί, ο γνωστός δικηγόρος εξήλθε από την οικία του και παρελήφθη από τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό από τη ζωντανή μετάδοση στο TikTok, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για την καταγγελία και αναμένεται να εξεταστεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Δείτε το επίμαχο βίντεο

Αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή

Μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας, υπήρξε επικοινωνία με την Εισαγγελία. Με προφορική εντολή της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η υπόθεση θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος

Ο δικηγόρος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το περιστατικό παρουσιάζεται με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται, κατά τον ίδιο, στην πραγματικότητα. Ισχυρίζεται ότι του «έστησαν» παγίδα και ότι δεν άσκησε σωματική βία στον γιο του.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μπορεί να αποδείξει πως δεν βρισκόταν μαζί με το παιδί τη στιγμή κατά την οποία φέρεται να συνέβη το περιστατικό.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τη θέση του δικηγόρου και αναμένεται να αξιολογηθούν μαζί με το βίντεο και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της δικογραφίας.