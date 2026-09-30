Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ αφήνει τους κολοσσούς της Τεχνητής Νοημοσύνης να «αυτορρυθμιστούν» – «Ηθική» η δέσμευση, «super intelligence» ο νέος όρος

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Αντί για ένα αυστηρό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε τη στρατηγική της «αυτορρύθμισης» και της εθελοντικής συμμόρφωσης για την αλματώδη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Σε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ηγέτες του πλανήτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος μετακύλισε την ευθύνη της ασφάλειας στις ίδιες τις εταιρείες, την ίδια ώρα που οι ανησυχίες της κοινής γνώμης για τα ανεξέλεγκτα μοντέλα AI και τα κέντρα δεδομένων φτάνουν σε σημείο… βρασμού.

Εθελοντικές δεσμεύσεις και «ηθική» ευθύνη

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τους κορυφαίους εκπροσώπους της τεχνολογίας την Τρίτη στον Λευκό Οίκο δεν κατέληξε σε κάποια επίσημη κρατική ρύθμιση.

Αντίθετα, οι δισεκατομμυριούχοι της Σίλικον Βάλεϊ υπέγραψαν μια εθελοντική συμφωνία για την υιοθέτηση πολιτικών ασφαλείας, οι οποίες περιλαμβάνουν αξιολογήσεις κινδύνου, ελέγχους και αξιολογήσεις των συστημάτων από τρίτους.

Παράλληλα, συμφώνησαν να υιοθετήσουν τον όρο που προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αποκαλώντας την πλέον «υπερ-νοημοσύνη» (super intelligence).

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στα υπουργεία και τις υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους όρους «SI» και «Super Intelligence» και να μην αναγνωρίζουν πλέον τη χρήση του όρου «τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει το BBC.



Το «SI» θα αντικαταστήσει το «AI» στην «επίσημη αλληλογραφία», στους ιστότοπους, στις εκθέσεις και σε άλλες μορφές επικοινωνίας, σύμφωνα με το διάταγμα.

«Καθώς αυτές οι δυνατότητες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αντιπροσωπεύουν όλο και περισσότερο όχι απλώς τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μια νέα εποχή της Super Intelligence», αναφέρεται στο διάταγμα.



Σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο, παρουσία των τεχνολογικών ηγετών, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του, σημειώνοντας: «Όλα αυτά θα γίνουν για το καλό και θα φροντίσουμε να είναι ασφαλή. Ουσιαστικά θα αστυνομεύουν η μία εταιρεία την άλλη, έτσι λειτουργεί το σύστημα».

Σε ερώτηση για το αν η συμφωνία αυτή θα είναι δεσμευτική, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Πιστεύω ότι είναι ηθικά δεσμευτική», ενώ πρόσθεσε πως θα υπάρξει μια «τεράστια πτυχή αυτοαστυνόμευσης».

«Βλέπω μια τεράστια αυτοαστυνόμευση. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να αυτοαστυνομευθούν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τους New York Times, το μονοσέλιδο έγγραφο που υπεγράφη στερείται λεπτομερειών και βασίζεται αποκλειστικά στην καλή θέληση των εταιρειών. Δεν πρόκειται για επίσημο εκτελεστικό διάταγμα και παραμένει ασαφές το ποιος θα επιβλέπει την εφαρμογή του.

Η συμφωνία αναφέρει ότι οι εταιρείες θα εφαρμόσουν «ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους», θα συνεργαστούν με «ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή» για να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων, και θα συστήσουν ειδική επιτροπή εντός του διοικητικού συμβουλίου κάθε εταιρείας για την εξέταση των αναφορών των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, επισημαίνει το Associated Press.

«Με την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να έχει νόημα να κωδικοποιηθούν αυτά τα βήματα σε νόμους και κανονισμούς», σημειώνεται στο έγγραφο της συμφωνίας.

Το έγγραφο υπέγραψαν ο Τραμπ και οι επικεφαλής των Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI και SpaceXAI.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θυμίζει τις εθελοντικές δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί επί διακυβέρνησης Μπάιντεν, όταν οι εταιρείες είχαν συμφωνήσει να δοκιμάζουν τα συστήματά τους και να αναφέρουν περιστατικά ασφαλείας.

Ωστόσο, εκείνες οι δεσμεύσεις ακυρώθηκαν στην πράξη με την έναρξη της θητείας Τραμπ, όταν ο ίδιος απέσυρε τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Διχασμένοι οι «γίγαντες» της τεχνολογίας

Το δημοσίευμα των New York Times επισημαίνει ότι το διάγραμμα των θέσεων στο γεύμα του Λευκού Οίκου, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε μια ομάδα στελεχών βαθιά διχασμένη ως προς την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.



Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, οι οποίοι θεωρούν ότι οι επίσημοι κανόνες ασφαλείας θα έπλητταν την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Ντάριο Αμοντέι, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο οποίος έχει ζητήσει ομοσπονδιακούς κανόνες ασφαλείας και υποχρεωτικές δοκιμές των μοντέλων. Μάλιστα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμοντέι είχε ζητήσει την επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρο τον κλάδο, επικαλούμενος ανησυχίες ασφαλείας.

Η Anthropic βρίσκεται επίσης σε νομική διαμάχη με τη διοίκηση Τραμπ, έχοντας αποκλειστεί από συνεργασίες με το Πεντάγωνο, καθώς οι δύο πλευρές διαφώνησαν στις διαπραγματεύσεις για ένα συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με την εταιρεία να απαιτεί η τεχνολογία της να μην χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση Αμερικανών πολιτών ή για αυτόνομα φονικά όπλα.

Ωστόσο, και κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τρίτης δεν έλειψε ο προβληματισμός, καθώςο Αμοντέι σημείωσε: «Η τεχνολογία ενέχει πολύ πραγματικούς κινδύνους».

«Και, ξέρετε, ο μηχανισμός, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους, βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση», πρόσθεσε.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Αμοντέι «φανταστικό», μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Στον αντίποδα βρέθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia και στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τις ανησυχίες για την ασφάλεια υπερβολικές.

Ο Χουάνγκ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση και τους βουλευτές να μην παρεμβαίνουν, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες θα επέτρεπαν στην ανταγωνίστρια Κίνα να προσπεράσει τις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κάλεσε τον Χουάνγκ να μιλήσει στους δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον «πολύ εμφανίσιμο άνδρα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia δήλωσε: «Θα πάμε μπροστά αυτή την τεχνολογία που είναι τόσο κρίσιμη για την ανθρωπότητα και τη μελλοντική ευημερία του έθνους μας. Θα το κάνουμε υπεύθυνα και με ασφάλεια».

Στο γεύμα παρευρέθηκαν επίσης ο Τζεφ Μπέζος (Amazon), ο Γκρεγκ Μπρόκμαν (OpenAI), ο Άλεξ Καρπ (Palantir), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google), ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta) και ο Έλον Μασκ (SpaceXAI).

Παρόντες ήταν ακόμη η αρχηγός του επιτελείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Ντέιβιντ Σακς, πρώην σύμβουλος του Τραμπ για θέματα AI.

Η κόντρα με την Κίνα

Πριν από το γεύμα, ο Τραμπ μίλησε σε εκδήλωση για την παρουσίαση του «America.gov», τονίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενισχύει την τεχνολογία για να αντιμετωπίσει την Κίνα.

«Δεν θα καταπνίξω ποτέ την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που θα είναι μεγαλύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση», δήλωσε ο Τραμπ κατά την παρουσίαση του αλληλεπιδραστικού chatbot America.gov, το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθά τους Αμερικανούς στην πλοήγησή τους στις κυβερνητικές υπηρεσίες.

«Δεν μπορούμε να την καταπνίξουμε, και προηγούμαστε με μεγάλη διαφορά».

Παρά τη συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν αφιέρωσαν ιδιαίτερο χρόνο συζητώντας για ζητήματα συνεργασίας ή ανταγωνισμού

Ο Σι Τζινπίνγκ, από την πλευρά του, δήλωσε στον Λευκό Οίκο ότι και τα δύο έθνη μοιράζονται την ευθύνη να αναπτύξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με γνώμονα την ευημερία των λαών.

Ωστόσο, μπροστά σε ένα ακροατήριο στελεχών και μελών του υπουργικού συμβουλίου, σε μια παρουσίαση που θύμιζε εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων της Apple, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε τη λογική της επικράτησης.

«Θα υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος», είπε, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι επιβεβλημένη για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Αντίθετη η κοινή γνώμη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, η στήριξη του Τραμπ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και η προώθηση κέντρων δεδομένων (data centers) σε όλη τη χώρα τον φέρνει σε πλήρη αναντιστοιχία με την κοινή γνώμη.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών ανησυχεί έντονα για την τεχνολογία και ζητεί αυστηρότερη κρατική ρύθμιση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέρριψε τις ανησυχίες για τα κέντρα δεδομένων, αποκαλώντας τες «απάτη των Δημοκρατικών».

Προέβλεψε δε ότι ο κόσμος θα τα αποδεχθεί: «Θα δείτε ότι τα κέντρα δεδομένων θα γίνουν πολύ δημοφιλή. Διαφορετικά, οι εταιρείες θα αναγκαστούν να πάνε στο εξωτερικό ή σε άλλες τοποθεσίες».

Αυξάνονται τα περιστατικά ασφαλείας

Η συζήτηση για την ασφάλεια έχει φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες λόγω ανησυχητικών περιστατικών, καθως μοντέλα AI συνεργάστηκαν για να παραβιάσουν ιστότοπους, να υποκλέψουν δεδομένα και να καλύψουν τα ίχνη τους.

Τον Απρίλιο, η Anthropic καθυστέρησε την κυκλοφορία του μοντέλου Mythos θεωρώντας το επικίνδυνο.

Τον Ιούλιο, μοντέλα της OpenAI παραβίασαν το περιορισμένο περιβάλλον δοκιμών τους και «χάκαραν» την startup Hugging Face.

Τον Σεπτέμβριο, ηγετικά στελέχη των Anthropic, OpenAI και Google DeepMind ζήτησαν επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων.

Την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώθηκε ότι μοντέλο της OpenAI παρενέβη σε αμερικανικές και αυστραλιανές κυβερνητικές ιστοσελίδες, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα κυκλοφορήσει το νεότερο μοντέλο της, GPT-6.1 Astra, λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Εσωτερικές διαφωνίες και ο ρόλος του Μασκ

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ακόμα και εντός του Λευκού Οίκου υπάρχουν διαφωνίες.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προτείνει ανοιχτό διάλογο με την Κίνα για τα πρότυπα ασφαλείας και υποστηρίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να φέρουν ευθύνη για τις βλάβες που προκαλούν τα μοντέλα τους.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Τραμπ ανέφερε ότι εξετάζει τη δημιουργία μιας 10μελούς επιτροπής εστιασμένης στην ασφάλεια της AI και ότι τις επόμενες ημέρες θα ορίσει έναν ειδικό συντονιστή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του έχοντας δίπλα του τον Έλον Μασκ, ο οποίος φαίνεται να έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Τραμπ μετά τη περσινή διαφωνία τους.

Ο Μασκ παρακάθισε κοντά στον Σι Τζινπίνγκ και τον Τραμπ στο επίσημο δείπνο της περασμένης εβδομάδας, ενώ ήταν δίπλα στον Τραμπ και στο γεύμα της Τρίτης.

«Ο Σι», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, «θα πάρει κάθε κέντρο δεδομένων που δεν θέλουμε εμείς. Θα το λάτρευε αυτό, το κάθε ένα από αυτά, γιατί ξέρετε γιατί; Είναι έξυπνοι. Θέλουν κάθε κέντρο δεδομένων γιατί είναι σπουδαίο για την Κίνα. Λοιπόν, είναι σπουδαίο και για εμάς, προηγούμαστε σημαντικά και θα το κρατήσουμε έτσι», με τον Έλον Μασκ να συμφωνεί απόλυτα μαζί του.