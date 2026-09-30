Καύσιμα: Πόσες ημέρες θα επιδοτηθούν το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη – Το επικρατέστερο σενάριο για το ποσό

Στα 20 λεπτά το λίτρο αναμένεται να κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο με δεδομένο ότι η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι σήμερα στα 2,22 ευρώ το λίτρο σε σχέση με την τιμή την 1η Σεπτεμβρίου, η επιδότηση είναι πολύ πιθανόν να φτάσει τα 20 λεπτά. Έτσι σε αυτή την περίπτωση το πετρέλαιο κίνησης θα πωλείται από αύριο, Πέμπτη προς 2,17 ευρώ ανά λίτρο.

Σημειώνεται ότι από τα 20 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, τα 15 λεπτά το λίτρο θα αποτελούν κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά επιδότηση από τα διυλιστήρια.

Σήμερα, στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

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