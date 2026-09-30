Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το «όχι» Τραμπ στη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν

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Ανοδικά κινήθηκαν την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν προτίθεται να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την προσφορά αργού από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,14 δολάρια ή 1,11%, στα 103,73 δολάρια το βαρέλι.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο σημείωσε άνοδο 34 σεντς ή 0,38%, στα 89,72 δολάρια το βαρέλι.

Σε μηνιαία βάση, το Brent οδεύει προς άνοδο περίπου 14%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιούλιο. Το WTI, αντίστοιχα, βρίσκεται σε τροχιά ανόδου περίπου 4%, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει τα 106 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Η άνοδος της Τετάρτης έρχεται μία ημέρα μετά την υποχώρηση των τιμών, καθώς η σταδιακή αποκατάσταση της προσφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή περιόρισε τις πιέσεις στην αγορά.