Καύσιμα: Στο τραπέζι επιδότηση έως 20 λεπτά στο ντίζελ, τι αναμένεται για την αμόλυβδη – Αύριο οι ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Εξετάζεται σενάριο για συνολική παρέμβαση έως 20 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ενώ στην αμόλυβδη αναμένεται να συνεχιστεί η έκπτωση 10 λεπτών από τα διυλιστήρια. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

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Οικονομία

καύσιμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο.
  • Για το πετρέλαιο κίνησης, εξετάζεται σενάριο συνολικής παρέμβασης στην τιμή από 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο, συνδυάζοντας κρατική επιδότηση και συνεισφορά διυλιστηρίων. Η μέση τιμή του καυσίμου είναι αυτή τη στιγμή 2,22 ευρώ το λίτρο.
  • Στην αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να συνεχιστεί η έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα από τον Νοέμβριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, οι οποίες αναμένονται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

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Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Το σενάριο για το πετρέλαιο κίνησης

Σήμερα, στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα διυλιστήρια.

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Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των διυλιστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά.

Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο.

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Τι αναμένεται για την αμόλυβδη

Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και να περιλαμβάνεται στις ανακοινώσεις της Τετάρτης.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 99,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε φτάσει έως και τα 107 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται στα 72 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Παράλληλα, εντείνεται η ανησυχία για νέες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα από τον Νοέμβριο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή και τη διακίνηση βασικών προϊόντων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, Μιχάλης Σαράντης, είχε προειδοποιήσει μέσω του ΕΡΤnews ότι η τιμή της φέτας ενδέχεται να αυξηθεί κατά 1,5 έως 2 ευρώ το κιλό μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζονται και νέες παρεμβάσεις με στόχο να περιοριστούν, όσο είναι δυνατόν, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών.

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