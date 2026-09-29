Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη: Πώς έκαναν χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια

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«Λουκέτο» μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά την πράξη σφράγισης που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, κατόπιν των ευρημάτων και της εισήγησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία δικαστικού επιμελητή, σηματοδοτώντας την έναρξη της εφαρμογής της απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας της κλινικής.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΑΔ, στην κλινική λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της, ενώ παράλληλα χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Ο ΙΣΘ ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές

Κατόπιν του ελέγχου σε ιδιωτική κλινική της Βορείου Ελλάδος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) -ως προς τη νομιμότητα λειτουργίας της- ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) ενημερώνει ότι εφόσον παραλάβει το σχετικό αναλυτικό πόρισμα με τα ευρήματα και εμπίπτει στη χωρική και θεσμική του αρμοδιότητα, θα διενεργήσει άμεσα, όπως κάθε φορά πράττει σε ανάλογες περιπτώσεις, όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται και αφορούν σε μέλη του.

Να σημειωθεί ότι ΙΣΘ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους ενώ έχει ενισχύσει τις αρμόδιες επιτροπές του. Όμως, διευκρινίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ελέγχει και αδειοδοτεί ΜΟΝΟ τα ιατρεία και όχι τις κλινικές.

Χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας

Ένα από τα σοβαρότερα ευρήματα που καταγράφονται στην έκθεση της ΕΑΔ αφορά σε ασθενείς οι οποίοι εισάγονταν στην κλινική για ολιγοήμερη νοσηλεία με διαγνώσεις που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ωστόσο, φέρεται να χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα ευρήματα ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Το ζήτημα αναμένεται πλέον να εξεταστεί περαιτέρω, καθώς η έκθεση έχει διαβιβαστεί στον ΕΟΠΥΥ για τις δικές του ενέργειες, ενώ παράλληλα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΔ, η κλινική είχε θέσει σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, χωρίς αυτό να περιλαμβάνεται στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της κλινικής υπήρχε ενημερωτικό υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του τμήματος και τον εξοπλισμό του, μεταξύ άλλων θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Το τμήμα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, λειτουργούσε με έναν πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, χωρίς να έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση συνεργασίας με την κλινική.

Η Αρχή αναφέρει ακόμη ότι ο συγκεκριμένος γιατρός συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια συμμετείχε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

Ελλείψεις σε προσωπικό και ΜΕΘ – Στον εισαγγελέα η έκθεση της ΕΑΔ

Οι ελεγκτές της ΕΑΔ κατέγραψαν παράλληλα σειρά παραβάσεων.

Η κλινική, σύμφωνα με την έκθεση, δεν διέθετε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ απουσίαζε προσωπικό σε προβλεπόμενες ειδικότητες. Επιπλέον, δεν λειτουργούσε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν από το θεσμικό πλαίσιο με βάση τη δυναμικότητα της κλινικής.

Είχε προηγηθεί έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών το 2025, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία της κλινικής.

Στις αρχές του 2026 είχε ανακληθεί η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και είχε ακολουθήσει εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Η έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για αποζημίωση νοσηλειών και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Γιαννάκος: «Επιτέλους σφραγίζεται» – Είναι «κλινική φάντασμα»

Την απόφαση για τη σφράγιση σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος έκανε λόγο για «κλινική φάντασμα» και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δομή διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση και τις αντίστοιχες υποδομές.

Ο κ. Γιαννάκος υποστήριξε ακόμη ότι είχαν προηγηθεί καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και έλεγχοι που είχαν καταγράψει προβλήματα στη λειτουργία της κλινικής.

Σε δηλώσεις του τάχθηκε υπέρ της παραπομπής των ασθενών σε οργανωμένες και αδειοδοτημένες ογκολογικές δομές και τόνισε την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη διάγνωση και θεραπεία.

Η ανάρτηση συγγενούς ασθενή: «Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και αναρτήσεις συγγενών ασθενών που έχουν δημοσιευθεί διαδικτυακά για την κλινική.

Σε ανάρτηση που, σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, έγινε πριν από λίγους μήνες, συγγενής ασθενούς περιγράφει τη δική του εμπειρία και εκφράζει σοβαρές καταγγελίες για τη νοσηλεία του πατέρα του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο πατέρας του είχε μεταφερθεί στην κλινική μετά από εγκεφαλικά και υποστηρίζει ότι παρέμεινε εκεί περίπου δύο μήνες, ενώ καταγγέλλει ότι πραγματοποιούνταν εξετάσεις που, κατά την άποψή του, δεν ήταν αναγκαίες.

Η ανάρτηση καταλήγει με την έκκληση: «Κλείστε το μήπως προλάβει και γλιτώσει κανένας»

Οι συγκεκριμένες διαδικτυακές αναρτήσεις αποτελούν καταγγελίες συγγενών και όχι αυτοτελώς επιβεβαιωμένα ευρήματα. Η βαρύτητα της υπόθεσης, ωστόσο, πλέον συνδέεται με τα επίσημα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε εισαγγελικό, διοικητικό και πειθαρχικό επίπεδο.

Με τη σημερινή σφράγιση της κλινικής, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, καθώς οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες λειτουργίας της, τις νοσηλείες, τη χορήγηση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί για την αποζημίωση των νοσηλειών.