Θησαυρός στον βυθό: Μυστήριο με σπαθιά της Εποχής του Χαλκού που ανακαλύφθηκαν σε λίμνη – Γιατί οι αρχαιολόγοι έχουν μπερδευτεί

Ένα εξαιρετικά διατηρημένο ξίφος της Εποχής του Χαλκού ανακαλύφθηκε στον βυθό της λίμνης Mezzano στην κεντρική Ιταλία, προσθέτοντας ένα ακόμη όπλο σε μια ασυνήθιστη συγκέντρωση χάλκινων αντικειμένων που έχουν βρεθεί γύρω από έναν βυθισμένο προϊστορικό οικισμό.

Το σπαθί, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως *spada a lingua da presa* (τύπος σπαθιού με προεξέχουσα γλωσσοειδή απόληξη στη λαβή), ανακαλύφθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου σε μια ελάχιστα εξερευνημένη περιοχή κατά μήκος της νότιας όχθης της λίμνης. Πρόκειται για το τρίτο σπαθί που ανασύρεται από τη Μετζάνο αφότου ξεκίνησαν οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή τη δεκαετία του 1970, και το σημείο όπου βρέθηκε αναγκάζει πλέον τους ερευνητές να επανεξετάσουν τους λόγους για τους οποίους τόσα πολλά όπλα κατέληξαν στον βυθό.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην ίδια περιοχή ανέσυραν επίσης άθικτα κεραμικά αγγεία και πρόσθετα χάλκινα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα ξυράφι και έναν πέλεκυ. Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιολογίας, Καλών Τεχνών και Τοπίου για την επαρχία του Viterbo και τη Νότια Ετρουρία, τα μεταλλικά ευρήματα εμφανίζονται σε ένα σταθερό αρχαιολογικό στρώμα, προσφέροντας νέα στοιχεία για τον τρόπο σχηματισμού της απόθεσης.

Ένα τρίτο ξίφος αλλάζει τα δεδομένα

Η λίμνη Μετζάνο βρίσκεται στο ηφαιστειακό τοπίο του βόρειου Λάτσιο, δυτικά της λίμνης Μπολσένα. Κάτω από τα νερά της βρίσκονται τα υπολείμματα ενός μεγάλου πασσαλόπηκτου οικισμού (λιμναίου οικισμού), ο οποίος κατοικήθηκε κατά την Εποχή του Χαλκού, περίπου μεταξύ 1700 και 1150 π.Χ.

Η τοποθεσία ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ερευνήθηκε ανά διαστήματα μέχρι τη δεκαετία του 1990. Οι συστηματικές υποβρύχιες έρευνες ξανάρχισαν το 2025 ύστερα από μια μακρά διακοπή, με τους αρχαιολόγους να χαρτογραφούν περισσότερους από 600 ξύλινους πασσάλους που προεξείχαν από τον πηλώδη πυθμένα της λίμνης. Η συγκεκριμένη επισκόπηση κάλυψε μόλις το ένα τρίτο περίπου του γνωστού οικισμού.

Αυτές οι έρευνες έδειξαν γρήγορα ότι η Μετζάνο ήταν ασυνήθιστα πλούσια σε μεταλλοτεχνία. Περισσότερα από 25 χάλκινα αντικείμενα ανασύρθηκαν κατά την πρώτη νέα ανασκαφική περίοδο, μεταξύ των οποίων πτερωτοί πελέκεις, αιχμές δοράτων, πόρπες, δαχτυλίδια, μια περόνη και ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο δρεπάνι. Θραύσματα από χάλκινα χελιδόνια (ράβδους/πλίθους μετάλλου) άφησαν επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο η επεξεργασία των μετάλλων να γινόταν εντός του ίδιου του οικισμού.

Το σπαθί που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, ωστόσο, προσδίδει διαφορετική σημασία σε αυτό το σύνολο ευρημάτων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο όπλο που βρέθηκε τυχαία στον πυθμένα της λίμνης, αλλά για το τρίτο σπαθί που εντοπίζεται σε μια θέση η οποία έχει ήδη αποδώσει πλήθος αντικειμένων σχετικών με τον οπλισμό και τη μεταλλουργία.

Ήταν τα όπλα απλώς μια απώλεια;

Εκ πρώτης όψεως, η ερμηνεία θα μπορούσε να φαίνεται απλή. Το Μετζάνο ήταν ένας σημαντικός παραλίμνιος οικισμός, χτισμένος εν μέρει πάνω σε ξύλινες κατασκευές, και τα αρχαιολογικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι αντικείμενα έπεφταν ή κυλούσαν από τις πλατφόρμες στο νερό κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Η έρευνα της Εφορείας το 2025 εντόπισε ξύλινους πασσάλους σε βάθη που κυμαίνονται από περίπου 2,5 έως 10 μέτρα. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι διακυμάνσεις της στάθμης της λίμνης επηρέασαν τον οικισμό κατά τη διάρκεια της περίπου 600ετούς κατοίκησής του, ενώ ορισμένες ξύλινες κατασκευές φαίνεται να έχουν καεί. Αρκετά από τα ίδια τα χάλκινα αντικείμενα φέρουν επίσης ίχνη έκθεσης σε φωτιά.

Αυτή η σύνθετη ιστορία σχηματισμού σημαίνει ότι δεν παρέμεινε απαραίτητα κάθε αντικείμενο που βρίσκεται σήμερα κάτω από το νερό ακριβώς εκεί που το άφησε ο ιδιοκτήτης του κατά την Εποχή του Χαλκού. Κάποιο υλικό μπορεί να έπεσε από ξύλινες πλατφόρμες, ενώ άλλα αντικείμενα ενδέχεται να μετατοπίστηκαν προς τα κάτω ή να επαναποτέθηκαν καθώς η ακτογραμμή άλλαζε. Ωστόσο, η αυξανόμενη συγκέντρωση όπλων κάνει αυτή την υπόθεση όλο και πιο ενδιαφέρουσα προς διερεύνηση.

Τα παλαιότερα ξίφη δείχνουν μια άλλη πιθανότητα

Τα δύο ξίφη που ανακαλύφθηκαν στη Μετζάνο πριν από το τελευταίο εύρημα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία. Το Μουσείο Προϊστορίας της Tuscia και του Rocca Farnese στο Valentano, το οποίο διατηρεί υλικό από τη λίμνη, περιγράφει δύο παλαιότερα ξίφη που ανακτήθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σημαντικό ότι το ένα από αυτά δεν είχε υποστεί την κατάλληλη σκλήρυνση για πρακτική χρήση. Το μουσείο ερμηνεύει αυτό το όπλο ως πιθανή λατρευτική προσφορά (αναθηματική απόθεση) και όχι ως λειτουργικό ξίφος που προοριζόταν για μάχη.

Το μουσείο συνδέει επίσης τις μεταγενέστερες φάσεις της Μετζάνο με μια πιθανή λατρευτική λειτουργία, όταν χάλκινα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ξιφών, μιας αιχμής δόρατος και άλλων πολυτελών μεταλλικών αντικειμένων, εναποτέθηκαν μέσα ή γύρω από τη λίμνη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόσφατα ανακαλυφθέν ξίφος ήταν το ίδιο προσφορά. Κανένα τέτοιο συμπέρασμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ωστόσο, η παρουσία ενός τρίτου ξίφους, μαζί με πελέκεις, αιχμές δοράτων και άλλα χάλκινα ευρήματα που ανασύρθηκαν κατά τις πρόσφατες εργασίες, δίνει στους αρχαιολόγους περισσότερο υλικό για να εξετάσουν εάν τουλάχιστον ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα κατέληξαν στη λίμνη εσκεμμένα.

Ένα χωριό της Εποχής του Χαλκού διατηρημένο κάτω από το νερό

Η λίμνη Μετζάνο είναι ιδιαίτερα πολύτιμη επειδή διατήρησε πολύ περισσότερα από απλά μεταλλικά αντικείμενα. Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει κεραμικά, ξύλινα τεχνουργήματα, κατάλοιπα ζώων, μυλόπετρες και δομική ξυλεία, προσφέροντας μια ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα της ζωής κατά την Εποχή του Χαλκού στην κεντρική Ιταλία.

Το φτωχό σε οξυγόνο ιζηματογενές στρώμα πηλού που περιβάλλει ορισμένα ευρήματα έχει δημιουργήσει εξαιρετικές συνθήκες διατήρησης. Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2025, οι αρχαιολόγοι ανέφεραν χάλκινα αντικείμενα που διατηρούν εντυπωσιακά καλά τις επιφάνειές τους, ενώ ο ίδιος ο βυθισμένος οικισμός εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι υποδείκνυαν οι αρχικές έρευνες.

Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να συνδέσουν τα ευρήματα με διαφορετικές ζώνες βάθους γύρω από τη λίμνη. Τα παλαιότερα υλικά φαίνεται να εντοπίζονται σε βαθύτερες περιοχές και τα μεταγενέστερα πιο κοντά στη σημερινή ακτογραμμή, διατηρώντας ενδεχομένως ένα αρχείο του τρόπου με τον οποίο μετατοπιζόταν ο οικισμός καθώς άλλαζε η στάθμη του νερού.

Το νέο ξίφος προέρχεται από έναν τομέα της νότιας όχθης που είχε δεχθεί συγκριτικά λίγη έρευνα. Η ανακάλυψή του, συνοδευόμενη από σώα κεραμικά, έναν πελέκυ και ένα ξυράφι, υποδηλώνει ότι ανεξερεύνητα τμήματα της λίμνης ενδέχεται να κρύβουν ακόμη σημαντικές αρχαιολογικές αποθέσεις.

Αυτό που παραμένει ανεξίτηλα αδιευκρίνιστο είναι ο λόγος για τον οποίο συσσωρεύτηκαν εκεί τόσα πολλά πολυτελή χάλκινα όπλα. Ορισμένα μπορεί να αντιπροσωπεύουν υπάρχοντα και εργαλεία μιας κοινότητας της οποίας τα κτίρια κατέρρευσαν ή κάηκαν. Άλλα ενδέχεται να κατέληξαν στο νερό υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες. Με τρία πλέον γνωστά ξίφη από τη λίμνη Μετζάνο, αυτή η διαφορά έχει γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η υποβρύχια ανασκαφή.