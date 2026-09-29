Μέση Ανατολή: Νέος γύρος παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν – Αναζητούν διέξοδο από τον πόλεμο

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Σε μια νέα προσπάθεια εκτόνωσης της πολεμικής σύρραξης που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν τη Δευτέρα ξεχωριστές επαφές με διαμεσολαβητές, όπως επιβεβαίωσαν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών.

Οι όποιες επόμενες συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης επτά ημερών που κατέθεσε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις και μίλησε στο Reuters.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια των επτά μηνών και προκαλώντας ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές, καθώς καίριας σημασίας θαλάσσιες δίοδοι για τη μεταφορά πετρελαίου παρέμειναν αποκλεισμένες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει δύο φορές στο παρελθόν σε καταπαύσεις του πυρός μέσω διαμεσολαβητικών ειρηνευτικών συνομιλιών, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, ωστόσο εκείνες οι συμφωνίες κατέρρευσαν γρήγορα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος παρέμεινε στη Νέα Υόρκη μετά τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση, δήλωσε ότι το Ιράν αναμένει να λάβει την αμερικανική απάντηση στις τελευταίες προτάσεις του για εκεχειρία και στους όρους που θέτει για την αποκατάσταση της διελεύσεως της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Εάν οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών

Το επταήμερο σχέδιο του Ιράν προβλέπει τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών σε Ιράν και Λίβανο, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τερματισμό των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Στη συνέχεια, το Ιράν θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι δύο πλευρές θα επανεκκινούσαν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την επιθυμία του Τραμπ να κατασχεθεί ή να εξαλειφθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια γρήγορη συμφωνία λόγω της αποδιοργανωτικής οικονομικής πίεσης που υφίσταται.

Ωστόσο, την Κυριακή ανέφερε στο Axios ότι αναμένει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να εμπλακούν σε περαιτέρω συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Ο Αραγτσί σημείωσε την Κυριακή ότι οι διαμεσολαβητές δεν είχαν μεταφέρει επισήμως κάποια αμερικανική απόρριψη και ότι το Ιράν αναμένει την οριστική θέση της Ουάσινγκτον πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματά του.

«Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την εκπλήρωση αυτών των όρων», δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ την Κυριακή, προσθέτοντας ότι μόνο μια διπλωματική λύση μπορεί να τους βγάλει από το αδιέξοδο.