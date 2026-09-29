Νέα Ιωνία: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υλικού γύρω από την καφετέρια – Οργανωμένο εμπρησμό «βλέπουν» οι Αρχές – Εκτός κινδύνου 10χρονη ένοικος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπρηστικής επίθεσης μετά τον εντοπισμό εύφλεκτου υλικού γύρω από μια καφετέρια. Η έρευνα επικεντρώνεται στο παρελθόν του καταστήματος, ενώ ένα 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την πολυκατοικία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Ιωνία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική ποσότητα εύφλεκτου υλικού βρέθηκε περιμετρικά της καφετέριας στη Νέα Ιωνία, στρέφοντας την έρευνα προς το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπρηστικής επίθεσης. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.
  • Οι Αρχές εξετάζουν το παρελθόν της καφετέριας, η οποία ανήκει σε 22χρονο Σύριο, καθώς και παλαιότερες επιθέσεις σε καταστήματα αλλοδαπών. Το 2023 είχε σημειωθεί αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό.
  • Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) στη Νέα Ιωνία, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπρηστικής επίθεσης.

Φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία: Στο «Παίδων» νοσηλεύεται προληπτικά ένα 10χρονο κορίτσι – Η ένοπλη συμπλοκή του 2023 και η επίθεση στον ανήλικο γιο του πρώην ιδιοκτήτη

Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υλικού γύρω από την καφετέρια

Σημαντική ποσότητα εύφλεκτου υλικού, η οποία είχε διασκορπιστεί σε διαφορετικά σημεία περιμετρικά της καφετέριας, εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατά την αυτοψία στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οργανωμένο εμπρησμό «βλέπουν» οι Αρχές

Το εύρημα αυτό στρέφει την έρευνα προς το ενδεχόμενο η φωτιά να μην ήταν τυχαία, αλλά να αποτελεί αποτέλεσμα οργανωμένου εμπρησμού.

Νέα Ιωνία: Στο Τμήμα Εκβιαστών οι έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια – Εμπρησμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Για τον λόγο αυτό, την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τους αστυνομικούς να ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το παρελθόν της συγκεκριμένης καφετέριας, αλλά και παλαιότερες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα με στόχο καταστήματα ιδιοκτησίας αλλοδαπών.

Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Στο «μικροσκόπιο» εκρήξεις πριν από την πυρκαγιά και παλαιότερο φονικό επεισόδιο στην καφετέρια – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι 22χρονος Σύριος, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, το τελευταίο διάστημα δεν είχε δεχθεί απειλές.

Η αιματηρή συμπλοκή του 2023

Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ιστορικό του καταστήματος. Τον Φεβρουάριο του 2023, στην ίδια καφετέρια είχε σημειωθεί αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος θαμώνας.

Μάλιστα, δύο ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους και είχε πέσει θύμα ληστείας.

Πλέον οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από την εμπρηστική ενέργεια, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από άτομο που βρίσκεται μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Εκτός κινδύνου το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας

Την ίδια ώρα, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Το παιδί είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού και, μαζί με άλλους ενοίκους, είχε καταφύγει στην ταράτσα του κτιρίου προκειμένου να προστατευθεί από τις φλόγες.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους ενοίκους, ενώ το 10χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους και παραμένει εκτός κινδύνου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ