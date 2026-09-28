Φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία: Στο «Παίδων» νοσηλεύεται προληπτικά ένα 10χρονο κορίτσι – Η ένοπλη συμπλοκή του 2023 και η επίθεση στον ανήλικο γιο του πρώην ιδιοκτήτη

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Σοβαρές ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας προκύπτουν από την έρευνα για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και εξαπλώθηκε στους επάνω ορόφους της πολυκατοικίας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στις μαρτυρίες για διαδοχικές εκρήξεις πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καθώς και στον εντοπισμό εύφλεκτου υγρού σε διαφορετικά σημεία της καφετέριας.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία, ενώ ένα 10χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, καθώς είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Η νοσηλεία του γίνεται για προληπτικούς λόγους και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

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Η φωτιά εξαπλώθηκε στους επάνω ορόφους

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα στην καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονής, την ώρα που οι ένοικοι κοιμούνταν.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα προς τους επάνω ορόφους, ενώ πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν τους κοινόχρηστους χώρους και τα διαμερίσματα. Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν το κτήριο από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι κατέφυγαν στην ταράτσα.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν και η οικογένεια του 10χρονου κοριτσιού, η οποία διαμένει στον τρίτο όροφο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν συνολικά έξι ενοίκους με τη συνδρομή ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την εκδήλωση της φωτιάς:

«Γύρω στις 4:30 το πρωί ούρλιαζε μία γυναίκα, “φωτιά, φωτιά”. Άρχισαν να ανεβαίνουν τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, νομίζοντας πως θα σωθούν… Από τον καπνό εγώ φώναζα “κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο”. Έγιναν τρεις εκρήξεις από το μαγαζί».

Άλλος ένοικος ανέφερε:

«Λέει η γυναίκα μου “Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά” και βλέπω ότι η τέντα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα».

Καθοριστική ήταν και η αντίδραση ενός λογιστή, το γραφείο του οποίου βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία. Μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, βγήκε από το γραφείο και άρχισε να χτυπά τα κουδούνια, προειδοποιώντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν το κτήριο.

Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας περιέγραψε:

«Όταν έβγαινε ο κόσμος είχε φλόγες. Αυτοί που βγήκαν από την πολυκατοικία πήγαν να καούν. Εμείς πήγαμε στην ταράτσα και μετά από λίγη ώρα μας απεγκλώβισε η Πυροσβεστική».

Έξι διαμερίσματα καταστράφηκαν ολοσχερώς

Μετά την κατάσβεση αποκαλύφθηκε το μέγεθος των ζημιών. Σύμφωνα με το MEGA, έξι διαμερίσματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σοβαρές φθορές προκλήθηκαν και σε άλλες κατοικίες.

Οι τοίχοι έχουν μαυρίσει από τους καπνούς, τζάμια έχουν σπάσει, ενώ έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός έχουν υποστεί καταστροφές από τις φλόγες και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ένοικοι δεν μπορούν προς το παρόν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στην ΕΡΤ, δεν είχε εξασφαλιστεί μέχρι το βράδυ χώρος προσωρινής φιλοξενίας τους, με αρκετούς να στρέφονται σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα για τη διαμονή τους.

Οι εκρήξεις πριν από την φωτιά

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκονται υπό διερεύνηση, με το σενάριο του εμπρησμού να εξετάζεται σοβαρά.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις, με τις μαρτυρίες να διαφέρουν ως προς τον αριθμό τους. Ορισμένοι κάνουν λόγο για τρεις και άλλοι για τέσσερις εκρήξεις πριν η φωτιά λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο εσωτερικό της κατεστραμμένης καφετέριας εντοπίστηκε εύφλεκτο υγρό σε διαφορετικά σημεία. Τα ευρήματα εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος εκδήλωσης της πυρκαγιάς και εάν πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική ενέργεια.

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Τι είπε ο 22χρονος ιδιοκτήτης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν παράλληλα το παρελθόν της επιχείρησης και πιθανές διαφορές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την υπόθεση.

Το κατάστημα ανήκει τον τελευταίο χρόνο σε 22χρονο, ο οποίος αρνήθηκε ότι είχε δεχτεί απειλές ή ότι γνώριζε να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα με άλλα πρόσωπα.

«Δεν είχα δεχτεί ποτέ απειλές. Δεν με είχε προβληματίσει κάτι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση», ανέφερε.

Οι Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει σύνδεση με επιθέσεις που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα σε καταστήματα αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και το ενδεχόμενο η εντολή για την επίθεση να προήλθε μέσα από τις φυλακές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα ή τους δράστες.

Η ένοπλη συμπλοκή του 2023 στην ίδια καφετέρια

Στην έρευνα συνεκτιμάται και το αιματηρό περιστατικό που είχε καταγραφεί στην ίδια καφετέρια τον Φεβρουάριο του 2023.

Τη νύχτα της 21ης προς 22 Φεβρουαρίου, μέλη της εγκληματικής ομάδας «LIONS» είχαν εμπλακεί σε ένοπλη συμπλοκή με αντίπαλη ομάδα μέσα στο κατάστημα. Από την ανταλλαγή πυροβολισμών έχασε τη ζωή του ένας υδραυλικός, ο οποίος βρισκόταν στην καφετέρια και δεν συμμετείχε στην αντιπαράθεση.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου 2023, πέντε άγνωστοι είχαν ληστέψει και τραυματίσει με μαχαίρι τον τότε 16χρονο γιο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν τα παλαιότερα περιστατικά έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη φωτιά της 28ης Σεπτεμβρίου. Η αυτοψία στον χώρο, οι μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέγονται αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς και των προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται.