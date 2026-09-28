Έκρηξη στην Πλάκα: Στον 2ο όροφο του κτιρίου η διαρροή αερίου, στεγανό το κεντρικό δίκτυο – Γενετικό υλικό έδωσαν οι συγγενείς των 6 θυμάτων

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φονική έκρηξη στην Πλάκα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου εντός του κτιρίου, πιθανότατα στον δεύτερο όροφο, καθώς ο κεντρικός αγωγός κρίθηκε στεγανός

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Κοινωνία

Πλάκα, έκρηξη
πηγή: Intime - Liakos John
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της ΔΑΑΕ οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διαρροή αερίου εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
  • Οι συγγενείς των έξι θυμάτων προσήλθαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA, ενόψει της αναγνώρισης και ταυτοποίησης.
  • Η κουζίνα και ο καυστήρας του διαμερίσματος του 2ου ορόφου δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια, ενώ η άτυχης 78χρονη φέρεται να αναζητούσε τεχνικό για έλεγχο ασφαλείας στο κτίριο έναν μήνα πριν από την έκρηξη.

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Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζώτου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημαντικά αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση του σημείου της διαρροής όσα προκύψουν από τις ιστολογικές εξετάσεις των θυμάτων, καθώς, όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξειδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή.

Δείτε βίντεο από την αυτοψία της ΔΑΕΕ:

Γενετικό υλικό έδωσαν οι συγγενείς των 6 θυμάτων

Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των έξι θυμάτων, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες πηγές, οι συγγενείς τους προσήλθαν τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA.

Δεν έχουν εντοπιστεί η κουζίνα και ο καυστήρας του διαμερίσματος του 2ου ορόφου

Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διέθετε παροχή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούταν για το τζάκι, την κουζίνα και έναν καυστήρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποια από τις συσκευές του διαμερίσματος συνδέεται με τη διαρροή, ενώ η κουζίνα και ο καυστήρας δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί στα συντρίμμια που έχουν απομακρυνθεί από το σημείο.

Τέλος, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος για να εξαχθούν το συντομότερο δυνατό ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να προχωρήσουν και ολοκληρωθούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα έργα αντιστήριξης στα διπλανά κτίρια, ώστε να απομακρυνθούν και να περισυλλεχθούν τα εναπομείναντα υλικά, με κατάλληλο μηχάνημα, για να ερευνηθούν κομμάτι- κομμάτι και να σταλούν για εργαστηριακό έλεγχο.

έκρηξη στην Πλάκα

Η άτυχη 78χρονη ήθελε να γίνει έλεγχος πριν από έναν μήνα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 78χρονη η οποία ήταν μεταξύ των θυμάτων, φέρεται να αναζητούσε πριν έναν μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, τεχνικό για να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης και μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη διαρροής.

Η γυναίκα είχε βρει και είχε απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό αλλά λόγω καλοκαιριού, ο έλεγχος μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε.

Στο επίκεντρο πλέον της έρευνας της ΔΑΕΕ βρίσκονται εφεξής ο συντηρητής του δικτύου αλλά και όσοι είχαν επιθεωρήσει την εσωτερική εγκατάσταση.

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