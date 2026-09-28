Έκρηξη στην Πλάκα: Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο διανομής αερίου – Η άτυχη 78χρονη ήθελε να γίνει έλεγχος πριν από έναν μήνα – ΒΙΝΤΕΟ

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Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της μεγάλης έκρηξης στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικίας στην οδό Λυσικράτους 15, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του 6 άτομα. Πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τις αρχές είναι η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και όχι στον κεντρικό αγωγό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και πραγματογνώμονες βρέθηκαν σήμερα στο σημείο της τραγωδίας για αυτοψία, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στεγανότητας. Μάλιστα αποκάλυψαν μέρος του κεντρικού αγωγού επί της Λυσικράτους, ενώ προχώρησαν σε έγχυση αζώτου υπό πίεση.

Από τη συγκεκριμένη διαδικασία προέκυψε πώς δεν υπάρχει κάποια διαρροή από το κεντρικό δίκτυο διανομής αερίου. Ο έλεγχος επιβεβαιώνει αρχικές μετρήσεις που έγιναν την Παρασκευή που δεν είχαν δείξει διαρροή εκεί, παρά μόνο εντός των ερειπίων.

Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα τώρα στρέφεται στην εσωτερική εγκατάσταση μέχρι τον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Αναζητούνται ο λέβητας και η κουζίνα που ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί αλλά και η σωλήνωση ώστε να εντοπιστεί το ακριβές σημείο της διαρροής.

Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν πως η εσωτερική εγκατάσταση είχε πιστοποιητικό στεγανότητας από τον Φεβρουάριο του 2026.

Δείτε βίντεο από την αυτοψία της ΔΑΕΕ

Η άτυχη 78χρονη ήθελε να γίνει έλεγχος πριν από έναν μήνα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 78χρονη η οποία ήταν μεταξύ των θυμάτων, φέρεται να αναζητούσε πριν έναν μήνα, τον Αύγουστο δηλαδή, τεχνικό για να εκδώσει φύλλο ελέγχου καύσης. Πρόκειται για έλεγχο που αφορά την ασφάλεια της εγκατάστασης και μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη διαρροής.

Η γυναίκα είχε βρει και είχε απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό αλλά λόγω καλοκαιριού, ο έλεγχος μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε.

Στο επίκεντρο πλέον της έρευνας της ΔΑΕΕ βρίσκονται εφεξής ο συντηρητής του δικτύου αλλά και όσοι είχαν επιθεωρήσει την εσωτερική εγκατάσταση.