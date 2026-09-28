Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Αίτηση αποφυλάκισης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός

Ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου, κατέθεσε αίτημα για την άρση της προσωρινής του κράτησης. Η υπεράσπιση αναμένεται να επικαλεστεί νεότερα εργαστηριακά ευρήματα και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων, καθώς ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του στους θανάτους της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίτημα για την άρση της προσωρινής του κράτησης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου.
  • Στο αίτημα της υπεράσπισης αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα νεότερα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων.
  • Ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ νέα ευρήματα εμπειρογνωμόνων εκτιμούν ότι ο πυροβολισμός στον 26χρονο έγινε αφού είχε ήδη καταλήξει.

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Αίτημα για την άρση της προσωρινής του κράτησης κατέθεσε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου.

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Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τους θανάτους της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νεκροί στο σπίτι τους, τον περασμένο Ιούνιο στον Λόγγο. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της συντρόφου του και του γιου της, επιμένοντας στη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με το tempo24news, στο αίτημα της υπεράσπισης αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα νεότερα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων, που έχουν εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας.

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Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Πλέον, το αίτημα της υπεράσπισης θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.

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«Είμαι αθώος»

Σε δηλώσεις του κατηγορουμένου στον ΑΝΤ1, τον περασμένο Ιούλιο, ο ίδιος είχε επιμείνει στην αθωότητά του.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της», είχε πει μέσα από τη φυλακή.

«Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε μύγα»

Στον ΑΝΤ1 είχε μιλήσει και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό.

«Ακόμα αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα έγιναν. Την αγαπά ακόμη, κλαίει κάθε ημέρα για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν όμορφος τύπος, τόσο καλό άτομο. Ο αδελφός μου ποτέ δεν σκότωσε ούτε μύγα. Ο αδελφός μου να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει κάποιον; Είναι αδύνατον. Αν πίστευα ότι ο αδελφός μου σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα σας έλεγα ναι, ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για πολλές ζωές», ανέφερε ο αδελφός του προφυλακισμένου Ιταλού.

Το θρίλερ με τους 2 νεκρούς

Η υπόθεση θρίλερ αποκαλύφθηκε το πρωί της 9ης Ιουνίου, όταν η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε ότι δύο άνθρωποι είχαν βρεθεί νεκροί μέσα σε σπίτι στον Λόγγο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύματα από μαχαίρι και έναν πυροβολισμό στο κεφάλι. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία έφερε πολλαπλά τραύματα.

Μέσα στο σπίτι βρισκόταν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος συνελήφθη. Η καθυστέρηση μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών και τα υπόλοιπα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί τον έθεσαν εξαρχής στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ στη συνέχεια διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση.

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