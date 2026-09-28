Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε συλληφθέντες για το σχέδιο επίθεσης στην αμερικανική βάση – «Καμία εμπλοκή» δηλώνει το Ιράν

Την ώρα που η αμερικανική στρατιωτική βάση RAF Fairford έχει τεθεί σε συναγερμό, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας συνεχίζει την έρευνά της καθώς προηγήθηκε η σύλληψη ήδη πέντε υπόπτων με εκρηκτικά και ακολούθησε η εκκένωση της ευρύτερης περιοχής, το Ιράν έσπευσε να δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την επίθεση.

Ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε συλληφθέντες

Προ ολίγου, πάντως, οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πέντε συλληφθέντες για το περιστατικό στο Fairford αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Οι βρετανικές Αρχές διευκρίνισαν ότι η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει πως η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι πέντε άνδρες παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, δήλωσε ότι οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο μετά το περιστατικό στη βάση της RAF Fairford, «συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου η ενέργεια να πραγματοποιήθηκε από εντολοδόχους ή άτομα που ενεργούσαν, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, για λογαριασμό ξένης κρατικής οντότητας».

Τι αναφέρει η ενημέρωση από την Διοίκηση της RAF Fairford

Στην πρώτη ενημέρωση που παρείχε ένα 24ωρο μετά την επιχειρούμενη επίθεση στην βάση RAF Fairford, η αμερικανική στρατιωτική μονάδα δηλώνει ότι «παραμένει σε εγρήγορση», όπως μετέδωσε το BBC. «Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν θα συζητήσουμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των δυνάμεών μας», ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο BBC.

«Η 100ή Πτέρυγα Εναέριου Ανεφοδιασμού (100th Air Refueling Wing) παραμένει σε εγρήγορση και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, του πολιτικού προσωπικού, των εργολάβων και των οικογενειών τους σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων», ανέφερε η διοίκηση της στρατιωτικής βάσης στο BBC.

«Αξιολογούμε συνεχώς μια σειρά παράγοντες που καθορίζουν ποια μέτρα θεσπίζουμε ή τροποποιούμε για την προστασία των εγκαταστάσεών μας, των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους», δήλωσε η 100ή Πτέρυγα Εναέριου Ανεφοδιασμού στο BBC.

Για την μετεγκατάσταση των κατοίκων

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου της Περιφέρειας Cotswold, Mike Evemy, ανέφερε ότι η Αρχή κανόνισε τη διαμονή 28 ατόμων σε ξενοδοχεία, ενώ παράλληλα παρείχε τρόφιμα, ποτά και ενημέρωση σε περίπου 60 άτομα στο Αθλητικό Κέντρο Cirencester. «Βοηθήσαμε επίσης ώστε οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητα φάρμακα και συνεργαστήκαμε στενά με την αστυνομία για να διασφαλίσουμε τη φροντίδα των κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν στα εκκενωμένα σπίτια», δήλωσε ο Mike Evemy. «Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε επιβεβαίωση για το πότε οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», υπογράμμισε.

Τι δηλώνει το Ιράν για την επίθεση

Η Τεχεράνη αρνείται, λοιπόν, κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεσης εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Αγγλία, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο ότι η βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική εμπλοκή στο συμβάν.

Συγκεκριμένα, η πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο με ανάρτησή της στο X ανέφερε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένα βρετανικά άτομα και μέσα ενημέρωσης, οι οποίες επιχειρούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων στην περιοχή της βάσης RAF Fairford».

«Η κυκλοφορία τέτοιων κατασκευασμένων εικασιών, ιδιαίτερα στον απόηχο των εγκληματικών πράξεων επιθετικότητας που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του ιρανικού λαού, δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό παρά την ενίσχυση της προπαγάνδας ιρανοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, εφόσον απαιτείται, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας και του λαού της ως απάντηση σε παραπλανητικές και επιζήμιες ειδησεογραφικές αφηγήσεις», καταλήγει.