Τραμπ για επίθεση στην βάση RAF Φέρφορντ: «Τους ερευνούσαμε, ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη ερευνών στην αμερικανική βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία, υπογραμμίζοντας ότι οι ύποπτοι «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές». Οι βρετανικές αρχές συνέλαβαν πέντε άνδρες κοντά στην αεροπορική βάση, ως υπόπτους για αδικήματα σχετικά με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία, κινητοποιώντας την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: Evelyn Hockstein/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την διαβεβαίωση ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες στην αμερικανική βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία έδωσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι οι ύποπτοι «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές».
  • Υπενθυμίζουμε ότι η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα, κοντά σε μια αμερικανική αεροπορική βάση, πέντε άνδρες ως υπόπτους για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία.
  • Οι βρετανικές Αρχές έδρασαν με βάση μια πληροφορία ότι τρία βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

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Την διαβεβαίωση ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες στην αμερικανική βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία έδωσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι οι ύποπτοι «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές».

Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τα εκρηκτικά κοντά σε αμερικανική βάση – Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ – BINTEO

«Οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Σικάγο για ένα τουρνουά γκολφ. «Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα, κοντά σε μια αμερικανική αεροπορική βάση, πέντε άνδρες ως υπόπτους για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Οι βρετανικές Αρχές έδρασαν με βάση μια πληροφορία ότι τρία βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Συναγερμός στη Βρετανία: Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση – Δείτε εικόνες από το σημείο

Να σημειωθεί ότι η RAF Φέρφορντ όπου έγιναν οι συλλήψεις είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία και για την έρευνα έχει κινητοποιηθεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

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