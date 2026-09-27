Τραμπ για επίθεση στην βάση RAF Φέρφορντ: «Τους ερευνούσαμε, ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές»

Την διαβεβαίωση ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες στην αμερικανική βάση RAF Φέρφορντ στη Βρετανία έδωσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι οι ύποπτοι «ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές».

«Οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Σικάγο για ένα τουρνουά γκολφ. «Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα, κοντά σε μια αμερικανική αεροπορική βάση, πέντε άνδρες ως υπόπτους για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία. Οι βρετανικές Αρχές έδρασαν με βάση μια πληροφορία ότι τρία βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

Να σημειωθεί ότι η RAF Φέρφορντ όπου έγιναν οι συλλήψεις είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία και για την έρευνα έχει κινητοποιηθεί η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.