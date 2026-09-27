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Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες για τα εκρηκτικά κοντά σε αμερικανική βάση – Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ – BINTEO

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας αναλαμβάνει την έρευνα στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ μετά από πρωτόγνωρο περιστατικό και συλλήψεις πέντε ανδρών στο Γκλόστερσιρ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και τις εκκενώσεις, οι αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί τρομοκρατικό κίνητρο ή άμεση σύνδεση των συλλήψεων με τη βάση.

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Διεθνή Νέα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΑΝΤΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP
ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΑΝΤΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναλαμβάνει την έρευνα στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας, καθώς πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό.
  • Πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, ενώ στην περιοχή γύρω από τη βάση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί τρομοκρατικό κίνητρο. Η RAF Φέρφορντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναλαμβάνει την έρευνα στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας, καθώς πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, για το οποίο πραγματοποιήθηκαν ήδη συλλήψεις υπόπτων, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ η εγκατάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρήσης της για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Συναγερμός στη Βρετανία: Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση – Δείτε εικόνες από το σημείο

Οι συλλήψεις υπόπτων

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, πέντε άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, ενώ στην περιοχή γύρω από τη βάση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας. Έχουν στηθεί οδοφράγματα, έχουν αναπτυχθεί ένοπλοι αστυνομικοί και έχουν κινητοποιηθεί οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στην κοντινή περιοχή του Γουέλφορντ, κατοικίες εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του βρετανικού στρατού εξετάζει οχήματα στην αποκλεισμένη περιοχή.

Η αστυνομία του Γκλόστερσιρ έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό «μείζον περιστατικό», ενώ σε νεότερη ενημέρωση εκτίμησε ότι η κατάσταση έχει περιοριστεί και βρίσκεται υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο αποκλεισμός της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί τρομοκρατικό κίνητρο. Παράλληλα, οι βρετανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συλλήψεις συνδέονται άμεσα με τη στρατιωτική βάση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, από την πλευρά της, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο συναγερμού στη βάση.

Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ η εγκατάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρήσης της για αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα εξαιτίας προειδοποιήσεων που είχαν διατυπωθεί τον Ιούλιο από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι είχαν καλέσει τη Βρετανία να μην επιτρέψει τη χρήση της Φέρφορντ από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με το Ιράν ή με τρομοκρατική ενέργεια. Η έρευνα των βρετανικών αρχών συνεχίζεται.

Πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

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