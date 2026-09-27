Στο μάτι της κακοκαιρίας Εύβοια και Σποράδες: Παραμένουν σε επιφυλακή οι Αρχές – Υδροστρόβιλος στα Κύθηρα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σε επιφυλακή παραμένουν οι Αρχές σε Εύβοια και Σποράδες μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και πλημμυρισμένα σπίτια άφησαν πίσω τους οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Δερβένι, όπου ο δρόμος προς το Προκόπι παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περίπου εννέα ώρες, εξαιτίας κατολισθήσεων. Συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία στις 9 το πρωί της Κυριακής (27/09).

Εγκλωβίστηκαν στις λάσπες και κάλεσαν το «112»

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από υπόγεια κατοικιών, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό απεγκλωβισμού δύο Ισραηλινών τουριστών στα Πολιτικά Ευβοίας. Το αυτοκίνητό τους είχε κολλήσει σε λάσπη και φερτά υλικά και κάλεσαν για βοήθεια το «112». Στο σημείο έσπευσαν για βοήθεια τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι τους απεγκλώβισαν με ασφάλεια.

Αποκλεισμένοι 300 κάτοικοι, ανάμεσά τους 50 παιδιά

Σύμφωνα με το evia online, σχεδόν εφιαλτικές στιγμές έζησαν 300 κάτοικοι, εκ των οποίων 50 παιδιά, καθώς η Κοινότητα του Μίστρου στο Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων έμεινε αποκομμένη από τα ορμητικά νερά για πάνω από τέσσερις ώρες. Ο μεγάλος όγκος νερού που κατέβηκε στην περιοχή προκάλεσε αιφνίδια πλημμυρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η διέλευση των οχημάτων και να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία από και προς το χωριό.

Τελικά μετά την παρέμβαση των μηχανημάτων έργου της περιφέρειας αποκαταστάθηκε η πρόσβαση. Αυτή την ώρα σε διάφορους δήμους παραμένουν μικροπροβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Προβλήματα και στη Σκιάθο…

Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και τη Σκιάθο, προκαλώντας έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Η ισχυρή καταιγίδα εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (26/09), μετατρέποντας κεντρικούς δρόμους σε χειμάρρους.

Το μπουρίνι μετέτρεψε την κεντρική οδό Παπαδιαμάντη στη Χώρα και άλλους οδικούς άξονες σε ποτάμια. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα.

Υδροστρόβιλος στα Κύθηρα

Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε το Σάββατο (26/09), στα Κύθηρα. Το φαινόμενο έγινε άμεσα ορατό και καταγράφηκε από κατοίκους στο Διακόφτι Κυθήρων…

