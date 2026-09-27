Βενζινοπώλες: «Πληροφορίες ότι η αμόλυβδη θα μείνει εκτός επιδότησης, είναι άδικο» – Αναμονή για την εξειδίκευση των μέτρων την Τετάρτη

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Την έντονη ανησυχία του κλάδου αλλά και των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξέφρασε η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο ΕΡΤnews εν όψει της εξειδίκευσης των μέτρων που αναμένονται την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Η κα Ζάγκα υποστήριξε ότι δεν πρέπει να μείνουν εκτός των μέτρων στήριξης οι οδηγοί βενζινοκίνητων οχημάτων.

«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η καθημερινή μετακίνηση έχει εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά.

Η ίδια υποστήριξε ότι το κόστος των καυσίμων επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, από τις μεταφορές και την παραγωγή μέχρι τις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών, ενώ έκανε λόγο για σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε μέτρα που αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, ζητώντας ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, υποστήριξε ότι οι πρατηριούχοι δεν θα πρέπει να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος της συγκράτησης των τιμών, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται παρεμβάσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Θα μας βάλει στην πλάτη, στον τοίχο, θα μας στριμώξει όλους τους πρατηριούχους, θα αρχίσουν οι καβγάδες. Βάζεις πλαφόν στην εταιρεία τα διυλιστήρια γιατί μου το αφήνεις; Ας σκεφτούν τι κερδίσανε πέντε χρόνια», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μεταφέροντας την αγωνία πολιτών από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν. Όπως είπε, οι καταναλωτές αναμένουν τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη χειμερινή περίοδο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος προκαλεί έντονο προβληματισμό ενόψει του χειμώνα.

«Το 56% της τιμής είναι φόροι. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα στηρίξουν πραγματικά τον καταναλωτή», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων.

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