Βενζινοπώλες: «Πληροφορίες ότι η αμόλυβδη θα μείνει εκτός επιδότησης, είναι άδικο» – Αναμονή για την εξειδίκευση των μέτρων την Τετάρτη

Η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του κλάδου και των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, ενόψει της εξειδίκευσης των μέτρων που αναμένονται την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Τονίζει την αδικία της πιθανής εξαίρεσης της βενζίνης από τις επιδοτήσεις και ζητά ευρύτερες παρεμβάσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, επισημαίνοντας το υψηλό ποσοστό φόρων στην τιμή των καυσίμων.

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Οικονομία

καύσιμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του κλάδου και των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι «είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης» η βενζίνη ενόψει των μέτρων.
  • Το κόστος των καυσίμων επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία και επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά, με την κα Ζάγκα να ζητά ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά, πέραν του πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης.
  • Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, τόνισε ότι οι πρατηριούχοι δεν θα πρέπει να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος, ενώ υπογράμμισε ότι «το 56% της τιμής είναι φόροι» και απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα.

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Την έντονη ανησυχία του κλάδου αλλά και των καταναλωτών για τις υψηλές τιμές των καυσίμων εξέφρασε η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα μιλώντας στο ΕΡΤnews εν όψει της εξειδίκευσης των μέτρων που αναμένονται την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.

Η κα Ζάγκα υποστήριξε ότι δεν πρέπει να μείνουν εκτός των μέτρων στήριξης οι οδηγοί βενζινοκίνητων οχημάτων.

«Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Είναι άδικο να μείνει εκτός στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η καθημερινή μετακίνηση έχει εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό βάρος για χιλιάδες νοικοκυριά.

Η ίδια υποστήριξε ότι το κόστος των καυσίμων επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία, από τις μεταφορές και την παραγωγή μέχρι τις τιμές των τροφίμων και των βασικών αγαθών, ενώ έκανε λόγο για σημαντική επιβάρυνση των καταναλωτών σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η λύση δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε μέτρα που αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης ή θέρμανσης, ζητώντας ευρύτερες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν, υποστήριξε ότι οι πρατηριούχοι δεν θα πρέπει να επωμιστούν μόνοι τους το βάρος της συγκράτησης των τιμών, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται παρεμβάσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Θα μας βάλει στην πλάτη, στον τοίχο, θα μας στριμώξει όλους τους πρατηριούχους, θα αρχίσουν οι καβγάδες. Βάζεις πλαφόν στην εταιρεία τα διυλιστήρια γιατί μου το αφήνεις; Ας σκεφτούν τι κερδίσανε πέντε χρόνια», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μεταφέροντας την αγωνία πολιτών από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν. Όπως είπε, οι καταναλωτές αναμένουν τις οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τη χειμερινή περίοδο, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος προκαλεί έντονο προβληματισμό ενόψει του χειμώνα.

«Το 56% της τιμής είναι φόροι. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα στηρίξουν πραγματικά τον καταναλωτή», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις περιμένουν ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων.

Δείτε το βίντεο του ERTnews:

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