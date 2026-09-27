Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Λύγισε» στη συνάντηση με τον καλλιτέχνη του graffiti του Γιώργου Μαζωνάκη – «Να μας στέλνεις την αγάπη σου από ψηλά…»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου «λύγισε» από τη συγκίνηση κατά τη συνάντησή της με τον Ηλία Στύλο, γνωστό ως «Hayate», τον καλλιτέχνη που δημιούργησε ένα γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η στενή φίλη του αείμνηστου τραγουδιστή μοιράστηκε ένα βίντεο στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά της συγκίνηση για την πρωτοβουλία και τον φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Lifestyle

Παλαιολόγου- καλλιτέχνης γκράφιτι Μαζωνάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο θέατρο όπου παίζει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, καθώς συνάντησε τον Ηλία Στύλο, γνωστό και ως «Hayate», τον καλλιτέχνη του γκράφιτι αφιερωμένου στον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η στενή φίλη και κουμπάρα του Γιώργου Μαζωνάκη ανέβασε στα social media ένα βίντεο, όπου μιλάει με συγκίνηση για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
  • Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον καλλιτέχνη και τη συγκίνησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας: «Να μας στέλνεις την αγάπη σου από εκεί ψηλά άγγελέ μου…»

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Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο θέατρο όπου παίζει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, καθώς στο κοινό ήταν και ο Ηλίας Στύλος, γνωστός και ως «Hayate». Πρόκειται για τον καλλιτέχνη που δημιούργησε το εντυπωσιακό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη.

Η στενή φίλη και κουμπάρα του Γιώργου Μαζωνάκη ανέβασε στα social media ένα βίντεο, όπου μιλάει με συγκίνηση για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Στο συνοδευτικό μήνυμα η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έγραψε: «Χθες ήρθε στην παράσταση της «Μέρυλιν» ο Ηλίας Στύλος, γνωστός ως @hayate__style, που έφτιαξε το υπέροχο γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη! Ένας άνθρωπος Γιώργο μου που δεν σε γνώριζε αλλά ήθελε να σου αποδώσει, όπως πολλοί, έναν φόρο τιμής αποτυπώνοντας εξαίσια το γλυκό σου πρόσωπο. Κάθε μέρα πηγαίνει πολύς κόσμος εκεί και σου αφήνει λουλούδια και αγάπη, πολλή αγάπη… Ξέρω πως είσαι πλέον στην αγκαλιά του Θεού για τον οποίο είχες μεγάλη πίστη, είσαι ήρεμος και γαλήνιος, μας βλέπεις μ’ ένα αγγελικό χαμόγελο και εμάς που σε αγαπάμε πολύ και κάποιους που σε πίκραναν, έχεις ενδυθεί τη θεϊκή σου υπόσταση.. Για εμάς η απώλειά σου είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, η συντριβή μας ακολουθεί… Να μας στέλνεις την αγάπη σου από εκεί ψηλά άγγελέ μου…»

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