Ντέμι Μουρ: «Οι κόρες μου είναι οι μεγαλύτερες δασκάλες μου» – Τα μαθήματα ζωής που της δίδαξαν

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τη σχέση της με τις κόρες της, Ρούμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες, τονίζοντας ότι η μητρότητα της δίδαξε την αποδοχή και την αγάπη. Η 63χρονη ηθοποιός αποκάλυψε πώς οι κόρες της τη βοήθησαν να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της, ιδιαίτερα μετά τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και τις προκλήσεις στις οικογενειακές τους σχέσεις.

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Ντέμι Μουρ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τη σχέση της με τις κόρες της, Ρούμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, και όσα έχει αποκομίσει μέσα από τη μητρότητα.
  • Η 63χρονη ηθοποιός ανέφερε πως οι κόρες της τη βοήθησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της, διδάσκοντάς της την αποδοχή και προσφέροντας μια βάση αγάπης.
  • Παρά τις δύσκολες περιόδους στη σχέση τους, η οικογένεια κατάφερε να ξεπεράσει τις εντάσεις, με τη Μουρ να τονίζει ότι «η δουλειά μου είναι να αγαπώ τα παιδιά μου και να τους δίνω τον χώρο να είναι αυτό που είναι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τη σχέση της με τις τρεις κόρες της, Ρούμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, αλλά και όσα έχει αποκομίσει μέσα από τη μητρότητα, μίλησε η Ντέμι Μουρ σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες.

Η 63χρονη ηθοποιός, σε συζήτηση με την Άλι Λάρτερ στο πλαίσιο των Step Up 2026 Annual Inspiration Awards, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι κόρες της, τις οποίες απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Γουίλις, τη βοήθησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της.

«Νιώθω ότι από την πρώτη μέρα έμαθα την αποδοχή. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχουν δώσει είναι μια βάση αγάπης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μουρ μίλησε επίσης για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, σημειώνοντας ότι δεν μεγάλωσε σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Όπως έχει αποκαλύψει και στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «Inside Out», οι γονείς της αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ και η οικογένεια μετακινούνταν συχνά.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τις κόρες της, η ηθοποιός τόνισε πως η αποδοχή που εισπράττει από εκείνες αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

«Το να μπορούν τα παιδιά μου να με βλέπουν και να με αποδέχονται γι’ αυτό που είμαι… Είναι, όπως πάντα, οι μεγαλύτεροι δάσκαλοί μας και οι μεγαλύτερες προκλήσεις μας», δήλωσε.

Η σχέση της Μουρ με τις κόρες της πέρασε στο παρελθόν από δύσκολες περιόδους, ιδιαίτερα μετά τον χωρισμό της από τον Άστον Κούτσερ, ωστόσο η οικογένεια κατάφερε να ξεπεράσει τις εντάσεις και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της.

Η ίδια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τον ρόλο της ως μητέρα, υπογραμμίζοντας ότι η αγάπη δεν σημαίνει απαραίτητα παρέμβαση σε κάθε δυσκολία των παιδιών. «Η δουλειά μου είναι να αγαπώ τα παιδιά μου και να τους δίνω τον χώρο να είναι αυτό που είναι», είχε δηλώσει το 2024.

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