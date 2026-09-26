Τραγωδία με 6 νεκρούς στην Πλάκα: Για μήνα του μέλιτος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των τουριστών

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, η οποία προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται ένα νιόπαντρο ζευγάρι που βρισκόταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος, ο αδελφός της νύφης με τη σύζυγό του που ήταν έγκυος, καθώς και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης, με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης να έχει ολοκληρωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου.

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νεκροί στην Πλάκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νιόπαντρο ζευγάρι που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος είναι ανάμεσα στους έξι νεκρούς μετά την κατάρρευση κτιρίου, η οποία προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής (25/9) στην Πλάκα.
  • Ανάμεσα στα θύματα είναι το νιόπαντρο ζευγάρι Φλορίντα Χότζα και Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, ο αδελφός της Φλορίντα με τη σύζυγό του, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 78χρονος Βρετανός και η 77χρονη Ελληνίδα σύζυγός του.
  • Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι η επιχείρηση στρέφεται πλέον στα αίτια της έκρηξης, με πιθανές αιτίες να είναι «διαρροή αερίου» ή «ακόμη και εκρηκτικός μηχανισμός».

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Ένα νιόπαντρο ζευγάρι που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος είναι ανάμεσα στους έξι νεκρούς μετά την κατάρρευση κτιρίου, η οποία προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη το πρωί της Παρασκευής (25/9) στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας.

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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οδό Λυσικράτους ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 26/9, με τους διασώστες που επιχειρούσαν στο σημείο να ανασύρουν τις σορούς και των έξι ατόμων που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί ανασύρθηκαν η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πρόσφατα και βρίσκονταν στη χώρα μας για το ταξίδι του μέλιτος, καθώς και ο αδελφός της Φλορίντα, Φλορίν Χότζα, με την σύζυγό του Έρις Τσάνι.

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Οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη. Οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα.

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Η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ

Ένας συγγενής του νιόπαντρου ζευγαριού είχε απευθύνει έκκληση για πληροφορίες στο διαδίκτυο, όταν διαβατήρια με τα ονόματά τους ανακαλύφθηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια του κτιρίου.

«Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέρφια μου, τον Ίαν και τη Φλόριντα», έγραψε ο συγγενής, και πρόσθεσε: «Βρίσκονται στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος».

Ο Φλορίν Χότζα

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, που διέμεναν στο ίδιο κτίριο, περίμεναν παιδί.

Αυτό προκύπτει και από στοιχεία που μετέφερε φίλος των τεσσάρων τουριστών στον φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Eurokinissi, Γιώργο Κονταρίνη.

«Είμαι φίλος τεσσάρων ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια στην Πλάκα. Ονομάζονται Florida Hoxha, Ian Kirkpatrick, Florin Hoxha και Eris Cani. Είναι από τη Νέα Υόρκη. Η Florida και ο Ian μόλις παντρεύτηκαν, ενώ ο Florin και η Eris περιμένουν παιδί. Η Eris είναι τριών μηνών έγκυος. Τους τηλεφωνώ κάθε 30 λεπτά, με την ελπίδα ότι αυτό θα βοηθήσει τους διασώστες να τους εντοπίσουν», γράφει ο φίλος τους.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας στην καρδιά της Αθήνας ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, που ζούσε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που ισοπεδώθηκε. Πρόκειται για έναν 78χρονο Βρετανό και την 77χρονη Ελληνίδα σύζυγό του, που ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια, νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Αθηναίων, δήλωσε στη Sun: «Τώρα που τα θύματα βρέθηκαν, η επιχείρηση θα στραφεί στα αίτια και στην ανακάλυψη του τι προκάλεσε την έκρηξη. Θα μπορούσε να είναι διαρροή αερίου, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, ακόμη και εκρηκτικός μηχανισμός, αλλά θα είμαστε σίγουροι μόνο στην πορεία».

 

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