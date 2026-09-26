Ιταλία: Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω του ηφαιστείου της Αίτνας – ΒΙΝΤΕΟ

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Η συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας προκάλεσε την απόφαση της διοίκησης του αεροδρομίου της Κατάνης για αναστολή των πτήσεων, εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας.

Η αναστολή των αφίξεων θα διαρκέσει έως αύριο (27/9) τις 13.00 ώρα Ελλάδας. Να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο της Κατάνης συνιστά το πέμπτο κατά σειρά μεγαλύτερο σε επιβατική κίνηση της Ιταλίας.

«Το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία έκλεισε προσωρινά για όλη την εναέρια κυκλοφορία λόγω έντονης εκπομπής ηφαιστειακής τέφρας από το Όρος Αίτνα. Όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις έχουν ανασταλεί έως τις 4 μ.μ. (14:00 GMT) το Σάββατο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Αεροδρόμιο της Φονταναρόσσα.

Επιπλέον, μια σφοδρή καταιγίδα κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε επίσης προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Στο μεταξύ, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας ανακοίνωσε ότι «το σύννεφο εκτείνεται σε ύψος 4 χιλιομέτρων στον ουρανό». Ως εκ τούτου, έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός, που συνιστά το υψηλότερο από τα τέσσερα επίπεδα προειδοποίησης για την αεροπορία. Αντίστοιχος συναγερμός είχε σημάνει την περασμένη εβδομάδα και τον Αύγουστο.

Να σημειωθεί ότι η Αίτνα, το υψηλότερο και το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη. Οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.