Τραγωδία στην Σικελία: Νεκρός 30χρονος Αμερικανός τουρίστας από κεραυνό στην Αίτνα

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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος Αμερικανός τουρίστας στην Ιταλία, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στο όρος Αίτνα, στη Σικελία.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ιταλικές Αρχές, βρισκόταν στο ενεργό ηφαίστειο την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, όταν στην περιοχή εκδηλώθηκε καταιγίδα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Πυροσβέστες και διασώστες εντόπισαν τον 30χρονο περίπου στις 20:00 τοπική ώρα (18:00 GMT), σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Ο άνδρας φέρεται να βρισκόταν σε περιοχή όπου η πρόσβαση έχει απαγορευτεί και η οποία χρησιμοποιείται κατά καιρούς από επισκέπτες που επιχειρούν να πλησιάσουν την κορυφή του ηφαιστείου.

Οι διασώστες τον μετέφεραν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Cannizzaro, στην Κατάνια, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του κατά την άφιξή του.

Περιορισμοί στην πρόσβαση λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας

Οι ιταλικές Αρχές έχουν αποκλείσει για τους πεζοπόρους τμήματα στις πλαγιές της Αίτνας, λόγω της παρατεταμένης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο 30χρονος βρισκόταν σε μία από τις περιοχές στις οποίες ίσχυαν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Η αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου είχε προκαλέσει προβλήματα και στις αεροπορικές μετακινήσεις, οδηγώντας σε περιορισμούς στη λειτουργία του αεροδρομίου της κοντινής Κατάνιας κατά το μεγαλύτερο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι πρόσφατες εκρήξεις της Αίτνας, η οποία θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, έχουν προκαλέσει επανειλημμένα διαταραχές στην τοπική εναέρια κυκλοφορία. Παράλληλα, η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών στην περιοχή.

Οι Αρχές έχουν επεκτείνει τους περιορισμούς πρόσβασης και σε άλλα σημεία του ηφαιστείου, μεταξύ των οποίων οι ανώτερες πλαγιές, όπου πάνω από το όριο της δασικής βλάστησης υπάρχει ελάχιστη φυσική προστασία από τα καιρικά φαινόμενα.

Η ιταλική Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός της αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας και των αιφνίδιων μεταβολών του καιρού στα μεγαλύτερα υψόμετρα της Αίτνας μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για όσους κινούνται στο βουνό.