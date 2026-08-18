ΑΕΚ: Ο Αριάγκα πήρε τη θέση του Σαχαμπό στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με τη Λέφσκι Σόφιας

Σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της προχώρησε η ΑΕΚ ενόψει των αναμετρήσεων με τη Λέφσκι Σόφιας, καθώς ο νεοαποκτηθείς Κέρβιν Αριάγκα πήρε τη θέση του Χακίμ Σαχαμπό.

Η Ένωση δήλωσε τον 28χρονο διεθνή Ονδουριανό λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του από τη Λεβάντε, ενισχύοντας τις επιλογές της στον άξονα. Το πρώτο παιχνίδι με τη βουλγαρική ομάδα είχε οριστεί για τις 17 Αυγούστου 2026, στις 22:00, στη Βουλγαρία.

Ο Αριάγκα δεν είχε προλάβει να πραγματοποιήσει προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του, γεγονός που περιόριζε τις πιθανότητες άμεσης χρησιμοποίησής του και καθιστούσε περισσότερο πιθανή την αξιοποίησή του στη δεύτερη αναμέτρηση.

Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας βρίσκονται οι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Κάιρινεν, Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Ζίνι και Βάργκα, ενώ στη λίστα Β βρίσκεται ο Μπαλαμώτης.

Η μεταγραφή του Αριάγκα στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αρχικού δημοσιεύματος, η Ένωση κατέβαλε στη Λεβάντε ποσό που προσεγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο διεθνής Ονδουριανός μπορεί να προσφέρει επιπλέον επιλογές στον άξονα, καθώς βασικά στοιχεία του παιχνιδιού του αποτελούν η ένταση, η δύναμη και η αποτελεσματικότητά του στις μονομαχίες. Παράλληλα, μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός μέσος όσο και ως κεντρικός αμυντικός, δίνοντας περισσότερες λύσεις στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ονδουριανού μεσοαμυντικού Κέρβιν Αριάγκα (Kervin Fabián Arriaga Villanueva) από την ισπανική Λεβάντε.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Ο Κέρβιν Αριάγκα γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1998 στην πόλη Puerto Cortés. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από την Πλατένσε (2017-2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε με τα χρώματα της Μαρατόν (2019-2022). Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και στις αρχές της σεζόν 2024-25 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αγωνιστεί με την Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Στα μέσα της σεζόν εντάχθηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα με τη μορφή δανεισμού. Το καλοκαίρι του 2025 ο Κέρβιν Αριάγκα βρέθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, την ισπανική La Liga, ως παίκτης της Λεβάντε. Αγωνίστηκε σε συνολικά 27 αγώνες (3 γκολ και 3 ασίστ) ως αμυντικός μέσος αλλά και ως κεντρικός αμυντικός. Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της σε 45 αγώνες (4 γκολ).

Κέρβιν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας»!