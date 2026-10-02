Τσιμίκας: «Πιστεύω πολύ στην ομάδα – Να μείνουμε ταπεινοί, είμαστε αήττητοι και πρώτοι»

Μετά το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, ο Κώστας Τσιμίκας στάθηκε στην προσπάθεια της Εθνικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ταπεινότητα και συγκέντρωση ενόψει της συνέχειας.

«Νιώθουμε μια μικρή απογοήτευση. Πρέπει, όμως, να μείνουμε ταπεινοί, γιατί η Ολλανδία είναι ένα μεγαθήριο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Κρατάμε τα θετικά, ξεκουραζόμαστε και βλέπουμε τι κάναμε λάθος και δεχθήκαμε αυτά τα δύο γκολ. Τα δώσαμε όλα και αυτός ο βαθμός στο τέλος θα είναι πολύ σημαντικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής εξέφρασε, παράλληλα, την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας, τονίζοντας ότι η Εθνική βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης.

«Πιστεύω πολύ στην ομάδα. Δείξαμε ότι “χτίζουμε” κάτι πολύ καλό. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Είμαστε αήττητοι και πρώτοι. Το παιχνίδι με τη Γερμανία τώρα θα είναι διαφορετικό από το πρώτο», συμπλήρωσε.