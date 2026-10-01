Αχαρνών: Βίντεο απο την καταδίωξη του μεθυσμένου μοτοσικλετιστή που παρέσυρε τον 12χρονο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην οδό Αχαρνών, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο με αναβάτη έναν 12χρονο, ο οποίος και τραυματίστηκε.

Όλα έγιναν στις περίπου 23:30, στο ύψος της Αχαρνών 130, όταν ο 41χρονος που κινούνταν με μοτοσικλέτα έχοντας κατεύθυνση προς Πατήσια, συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ένας 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Ωστόσο, ο δικυκλιστής θέλησε να εγκαταλείψει το σημείο καθώς ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα ο Alpha δείχνει τον 41χρονο να φεύγει με τη μηχανή του, έχοντας παρασύρει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα τον 12χρονο και αφήνοντάς τον αβοήθητο. Μάλιστα, εικάζεται πως άνοιξε γκάζι για να εξαφανιστεί, αφήνοντας το παιδί στο οδόστρωμα.

Όμως, η παράσυρση γίνεται αντιληπτή από αστυνομικούς και ξεκινά καταδίωξη. Στο βίντεο φαίνονται και άντρες της ομάδας Ζ να καταδιώκουν τον δικυκλιστή. Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τελικά τον 41χρονο σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο του συμβάντος.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 41χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη του αλκοτέστ να ανέρχεται σε 0,55 mg/L. Επίσης, όπως προέκυψε, οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο.

Ο 12χρονος αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, μεταφέρθηκε στο Παίδων από όπου πήρε εξιτήριο το πρωί.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για μέθη, πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση και συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.