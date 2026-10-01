Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο: Φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι – Δύο τραυματίες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον Πύργο, στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Ζαΐμη, όπου φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτης του δικύκλου, με τη δεύτερη να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Ζαΐμη, στον Πύργο, όπου φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτης του δικύκλου, με τη δεύτερη να έχει τραυματιστεί σοβαρότερα, ενώ ο οδηγός φέρει πιο ελαφρά τραύματα.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Ζαΐμη, στον Πύργο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Το φορτηγό κινούνταν επί της οδού Ζαΐμη, ενώ το δίκυκλο, τύπου βέσπα, επί της οδού Δραγατσανίου, από το 1ο δημοτικό σχολείο προς το διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτης του δικύκλου, με τη δεύτερη να έχει τραυματιστεί σοβαρότερα, ενώ ο οδηγός φέρει πιο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Ilialive.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου παρείχαν πρώτες βοήθειες στην τραυματία, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, συνόδευσαν το ασθενοφόρο, ανοίγοντας το δρόμο για τη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο.

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