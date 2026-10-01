Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο: Φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι – Δύο τραυματίες, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Ζαΐμη, στον Πύργο, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Το φορτηγό κινούνταν επί της οδού Ζαΐμη, ενώ το δίκυκλο, τύπου βέσπα, επί της οδού Δραγατσανίου, από το 1ο δημοτικό σχολείο προς το διοικητήριο της Π.Ε. Ηλείας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτης του δικύκλου, με τη δεύτερη να έχει τραυματιστεί σοβαρότερα, ενώ ο οδηγός φέρει πιο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Ilialive.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου παρείχαν πρώτες βοήθειες στην τραυματία, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, συνόδευσαν το ασθενοφόρο, ανοίγοντας το δρόμο για τη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο.