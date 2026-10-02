Δώρα Χρυσικού: «Είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω, που κινήθηκα νομικά – Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί»

Η Δώρα Χρυσικού σε δηλώσεις της στη κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν σήμερα (1/10) το πρωί, μίλησε για την απόφασή της να κινηθεί νομικά εναντίον ιστοσελίδων που έγραψαν πριν από λίγο καιρό, ότι νοσεί ξανά από καρκίνο. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, η αγαπημένη καλλιτέχνις τον Σεπτέμβριο είχε κάνει και σχετική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Μιλώντας στην ψυχαγωγική εκπομπή του ALPHA, η Δώρα Χρυσικού ανέφερε ότι: «Με έβγαλαν ετοιμοθάνατη ξανά. Κινήθηκα νομικά. Ήταν ένα πάρα πολύ κακοφτιαγμένο πράγμα, πολύ ατυχές. Γενικά εγώ να ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι γράφεται για εμένα, δεν δίνω καμία σημασία, γιατί ανθρώπους που δεν βάζω μέσα στο σπίτι μου, δεν με νοιάζει και η γνώμη τους».

«Στο συγκεκριμένο είναι η πρώτη φορά μέσα στα 25 χρόνια που δουλεύω, που κινήθηκα νομικά. Και αυτό, γιατί είχε να κάνει με την υγεία, και όχι τόσο τη δική μου, γιατί μπορεί να πέσει θύμα ένας άλλος άνθρωπος, που μπορεί να μην έχει ούτε τη δύναμη τη δική μου ούτε να είναι σε αυτή τη φάση στο να είναι καλά, και να περνάει κάτι δύσκολο», εξήγησε στη συνέχεια.

«Οπότε θεωρώ ότι με αυτά τα πράγματα έχει παραγίνει το κακό. Μπορεί τώρα να γράψει ότι ένας άνθρωπος νοσεί ξανά από καρκίνο. Δεν ξέρω ποια νοσηρή φαντασία μπορεί να το έχει σκεφτεί», σημείωσε η Δώρα Χρυσικού.