Κατερίνα Διδασκάλου: «Οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, οι εμπειρίες μας, αυτά που έχουμε περάσει…»

Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για τις αισθητικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι «οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, οι εμπειρίες μας». Η καταξιωμένη ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Κρίνο και Αγκάθι» του ANT1, δήλωσε πως δεν έχει κάνει κάτι, πιστεύοντας ότι η δουλειά της δεν το χωράει και επιθυμεί να εκφράζεται το ίδιο καλά. 

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Κατερίνα Διδασκάλου
Φωτογραφία: Instagram/katerina_didaskalou_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε για τις αισθητικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι «οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας».
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν έχει κάνει παρεμβάσεις, καθώς πιστεύει πως «η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει» και δεν θα ήθελε να πάψει να εκφράζεται καλά.
  • Σχετικά με την ηλικία, σημείωσε πως «είναι ένα νούμερο».

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Για το θέμα των αισθητικών παρεμβάσεων μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου, στη διάρκεια δηλώσεών της. Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι», μιλώντας στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών σε έξοδό της, τόνισε ότι «οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας».

«Η ηλικία έτσι και αλλιώς είναι ένα νούμερο. Έχω γεννηθεί την ίδια μέρα με την Μόνικα Μπελούτσι», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις της, η Κατερίνα Διδασκάλου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι υπέρ των αισθητικών παρεμβάσεων, η αγαπημένη καλλιτέχνις με την με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, απάντησε: «Αφού βλέπεις ότι δεν έχω κάνει τώρα. Δεν το κατηγορώ, αλλά απλώς εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει. Αυτό!». 

«Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά και εύκολα. Άλλωστε οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, είναι οι εμπειρίες μας, είναι αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε», συνέχισε η Κατερίνα Διδασκάλου.

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