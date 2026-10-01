Κατερίνα Διδασκάλου: «Οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, οι εμπειρίες μας, αυτά που έχουμε περάσει…»

Για το θέμα των αισθητικών παρεμβάσεων μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου, στη διάρκεια δηλώσεών της. Η καταξιωμένη ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι», μιλώντας στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών σε έξοδό της, τόνισε ότι «οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας».

«Η ηλικία έτσι και αλλιώς είναι ένα νούμερο. Έχω γεννηθεί την ίδια μέρα με την Μόνικα Μπελούτσι», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις της, η Κατερίνα Διδασκάλου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι υπέρ των αισθητικών παρεμβάσεων, η αγαπημένη καλλιτέχνις με την με την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, απάντησε: «Αφού βλέπεις ότι δεν έχω κάνει τώρα. Δεν το κατηγορώ, αλλά απλώς εγώ πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε δεν το χωράει. Αυτό!».

«Δεν θα ήθελα να πάψω να εκφράζομαι το ίδιο καλά και εύκολα. Άλλωστε οι ρυτίδες μας είναι η ζωή μας, είναι οι εμπειρίες μας, είναι αυτά που έχουμε περάσει, είναι αυτά που περιμένουμε να περάσουμε», συνέχισε η Κατερίνα Διδασκάλου.