Γιάννης Νιάρρος – Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Σπάνια κοινή εμφάνιση

Ενα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου, τον Γιάννη Νιάρρο και τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου, εντόπισε πριν από λίγες ημέρες ο φωτογραφικός φακός κατά την επίσημη παρουσίαση του νέου καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι από τα ζευγάρια που έχουν επιλέξει συνειδητά να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα. Ο Γιάννης Νιάρρος και η Χαρά Μάτα Γιαννάτου, ωστόσο, έκαναν πριν από λίγες ημέρες μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους, στην επίσημη παρουσίαση του νέου καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Χαλαροί και διακριτικοί, όπως πάντα, βρέθηκαν μαζί στην ξεχωριστή βραδιά, με τη Χαρά να στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος ετοιμάζεται για ένα ακόμη ιδιαίτερο θεατρικό εγχείρημα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη δραματική σχολή και από τότε η κοινή διαδρομή τους μετρά περισσότερα από δώδεκα χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2024 αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και έδωσαν όρκους αγάπης στη Μυτιλήνη, σε μια τελετή που παρέμεινε μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Γιάννης έχει μιλήσει με τον χαρακτηριστικό, αυτοσαρκαστικό τρόπο του για τη γνωριμία και τον γάμο τους: «Στη σχολή γνωριστήκαμε με τη γυναίκα μου, συνεχίστηκε το ειδύλλιο και φτάσαμε μέχρι να παντρευτούμε, πριν από δύο χρόνια. Εγινε έτσι τυπικά και για πλάκα. Να πάμε στο χωριό μας να κάνουμε “τζερτζελέ”».

Όσο για την πρόταση γάμου, παραδέχθηκε πως είχε στο μυαλό του κάτι πολύ πιο ρομαντικό από αυτό που τελικά συνέβη: «Προσπάθησα να υπάρξει μια ρομαντική κατάσταση για την πρόταση γάμου, δεν τα κατάφερα… Έγινε πολύ πιο χαζά και ωμά από ό,τι είχα φανταστεί». Ούτε, όμως, ο γάμος άλλαξε τις ισορροπίες μεταξύ τους. «Δεν άλλαξε κάτι μετά τον γάμο, αφού ήμασταν ήδη 13 χρόνια μαζί. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Απλά φορώ βέρα και μου αρέσει, γουστάρω», έχει πει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Χαμηλών τόνων και οι δύο, επιλέγουν να αφήνουν τη δουλειά τους να μιλά για εκείνους. Οι κοινές εμφανίσεις τους είναι σπάνιες, όμως ο ένας βρίσκεται σταθερά δίπλα στον άλλο στα επαγγελματικά του βήματα. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά της Χαράς να στηρίξει τον αγαπημένο της, ο οποίος συμμετέχει στη νέα παραγωγή «2Β – Απαγωγή και παρατήρηση», σε συνεργασία με την Ομάδα ΝΥΞ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Μαΐου 2027.

Την ίδια στιγμή, η αγαπημένη ηθοποιός ετοιμάζεται για το δικό της επόμενο θεατρικό ραντεβού. Τον Νοέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο «Σημείο» το νέο έργο του Γιάννη Αποσκίτη, «Παραμόρφωση». Μαζί της στη σκηνή θα βρεθούν οι Μαριαλένα Ηλία, Ηλίας Μουλάς, Πάνος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Πλεμμένος, σε μία ακόμη ενδιαφέρουσα συνάντηση της ηθοποιού με το σύγχρονο θέατρο.