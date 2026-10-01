Axios: Ο Ρούμπιο διέταξε τον Αραγτσί και την ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ

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Την άμεση αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ από το αμερικανικό έδαφος απαίτησε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά το πλήρες αδιέξοδο στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το Axios.

Παρόλο που οι Ιρανοί διπλωμάτες ήταν πιθανό να αναχωρήσουν σύντομα ούτως ή άλλως, η κίνηση του Ρούμπιο αποτελεί μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη διπλωματική επιλογή, η οποία φανερώνει τη βαθιά καχυποψία μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω των άκαρπων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Καταριανοί μεσολαβητές προσπάθησαν να επιτύχουν μια διπλωματική τομή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά σημείωσαν ελάχιστη πρόοδο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ιρανός ομόλογος του Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Ο υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παρατείνει ανεπιθύμητα τη διαμονή της. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ολοκληρωθεί, επομένως είχε έρθει η ώρα να φύγουν», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Το αδιέξοδο και η εσπευσμένη αναχώρηση

Το πρωί της Δευτέρας, ο Λευκός Οίκος θεωρούσε ότι ενδεχομένως να υπήρχε πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, μέχρι αργά το απόγευμα έγινε σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν περιέλθει σε πλήρες τέλμα.

Στη συνέχεια, το βράδυ της Δευτέρας, κατόπιν εντολής του Ρούμπιο, η αποστολή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ενημέρωσε την αντίστοιχη ιρανική αντιπροσωπεία ότι το κλιμάκιο του Αραγτσί έπρεπε να αποχωρήσει αμέσως από τη Νέα Υόρκη.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Αραγτσί, αναχώρησε για το αεροδρόμιο αρκετές ώρες αργότερα και επιβιβάστηκε σε πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Ντόχα στις 1:20 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, ανέφερε ωστόσο ότι ο Αραγτσί ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει πίσω στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας ούτως ή άλλως.

Παρά την κλιμάκωση, περιφερειακές πηγές αναφέρουν ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές συνεχίζουν τις συνομιλίες και με τις δύο πλευρές σχετικά με τη συμβιβαστική πρόταση που έχουν υποβάλει.

«Ή συμφωνία ή ανατίναξη»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε μια ιδιαίτερα επιθετική δήλωση την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με ένα καθεστώς το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει «παράφρον».

«Ίσως τους ανατινάξω», δήλωσε.

«Πρέπει να λάβουμε αυτή την απόφαση. Ή θα τους ανατινάξουμε ή θα κάνουμε συμφωνία. Αλλά η ώρα πλησιάζει. Θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο».