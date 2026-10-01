Γιγαντοπανό του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ρεύμα φθηνό για τον λαό»

Μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υψώνοντας γιγαντοπανό και φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα. Το ΠΑΜΕ απαιτεί από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα, όπως γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές ενέργειας, κατάργηση έμμεσων φόρων και αξιοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής.

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Γιγαντοπανό του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Ενέργειας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέλη του ΠΑΜΕ σήκωσαν γιγαντοπανό στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα.
  • Το ΠΑΜΕ τονίζει πως «δεν ανεχόμαστε την ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημά μας» και παλεύει για φθηνή ενέργεια για τους εργαζόμενους.
  • Απαιτούν από την κυβέρνηση «γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των καυσίμων» και κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γιγαντοπανό σήκωσαν μέλη του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνδικάτα και εργαζόμενοι φώναζαν συνθήματα ενάντια στην ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα.

«Καύσιμα και ρεύμα φθηνά για το λαό, Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στον μισθό!» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούγονταν.

«Δεν ανεχόμαστε την ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημά μας. Παλεύουμε για φθηνή ενέργεια, για να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να καλύπτουν τις ανάγκες σε ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση μέτρα εδώ και τώρα! Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των καυσίμων. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα. Απειθαρχία στους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς «κόφτες», κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και αξιοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής για φθηνό ρεύμα.

Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη των μεγάλων ομίλων στην ενέργεια! Καλούμε τους εργαζόμενους και τον λαό σε οργάνωση και αγωνιστικό ξεσηκωμό!» τονίζει το ΠΑΜΕ.

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