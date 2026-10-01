Γιγαντοπανό του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ρεύμα φθηνό για τον λαό»

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Γιγαντοπανό σήκωσαν μέλη του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Συνδικάτα και εργαζόμενοι φώναζαν συνθήματα ενάντια στην ακρίβεια σε ρεύμα και καύσιμα.

«Καύσιμα και ρεύμα φθηνά για το λαό, Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στον μισθό!» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούγονταν.

«Δεν ανεχόμαστε την ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημά μας. Παλεύουμε για φθηνή ενέργεια, για να μπορούν οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους να καλύπτουν τις ανάγκες σε ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση μέτρα εδώ και τώρα! Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές πώλησης της ενέργειας και των καυσίμων. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα. Απειθαρχία στους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς «κόφτες», κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και αξιοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής για φθηνό ρεύμα.

Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη των μεγάλων ομίλων στην ενέργεια! Καλούμε τους εργαζόμενους και τον λαό σε οργάνωση και αγωνιστικό ξεσηκωμό!» τονίζει το ΠΑΜΕ.

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